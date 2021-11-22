https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760165432.html
В Кремле ответили на заявления о планах "вторжения" России на Украину
В Кремле ответили на заявления о планах "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 22.11.2021
В Кремле ответили на заявления о планах "вторжения" России на Украину
В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:50
2021-11-22T13:50
2021-11-22T14:01
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украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания... для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - сказал Песков журналистам.По его словам, нельзя исключать, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.
https://ria.ru/20211122/ukraina-1760150766.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия
13:50 22.11.2021 (обновлено: 14:01 22.11.2021)
В Кремле ответили на заявления о планах "вторжения" России на Украину
Песков назвал заявления о планах "вторжения" России на Украину нагнетанием напряженности
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ
.
Ранее агентство Блумберг
со ссылкой на источники сообщило, что разведка США
считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину
с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию
, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания... для вбросов используются в качестве, скажем так, трубы, Блумберг, это действительно так, это мы тоже фиксируем, некоторые американские газеты активно в этом участвуют. Это нагнетание напряженности, это опять же попытка, собственно, представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - сказал Песков журналистам.
По его словам, нельзя исключать, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.