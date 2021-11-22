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Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей

Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей

Власти Мурманской области приняли решение со следующего года удвоить выплаты врачам, приезжающим работать в регион, до 1 миллиона рублей, средний медперсонал... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:38

2021-11-22T10:38

2021-11-22T10:41

мурманская область

общество

мурманская область

здоровье - общество

андрей чибис

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МУРМАНСК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение со следующего года удвоить выплаты врачам, приезжающим работать в регион, до 1 миллиона рублей, средний медперсонал получит по полмиллиона рублей, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис."Мы выделим 90 квот медикам, которые отработают пять лет в Мурманской области, и удвоим выплату. Врачи будут получать 1 миллион рублей (раньше было 500 тысяч), средний медперсонал – 500 тысяч (раньше было 300 тысяч)", - сказал Чибис.Рассчитывают, что это станет дополнительным стимулом для привлечения специалистов в сфере медицины. Глава региона добавил, что квота может быть увеличена, если желающих окажется больше.

https://ria.ru/20211102/vospitateli-1757378440.html

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общество, мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис