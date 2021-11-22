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Мурманская область
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Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей
Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей
Власти Мурманской области приняли решение со следующего года удвоить выплаты врачам, приезжающим работать в регион, до 1 миллиона рублей, средний медперсонал... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:38
2021-11-22T10:41
мурманская область
общество
мурманская область
здоровье - общество
андрей чибис
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МУРМАНСК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение со следующего года удвоить выплаты врачам, приезжающим работать в регион, до 1 миллиона рублей, средний медперсонал получит по полмиллиона рублей, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис."Мы выделим 90 квот медикам, которые отработают пять лет в Мурманской области, и удвоим выплату. Врачи будут получать 1 миллион рублей (раньше было 500 тысяч), средний медперсонал – 500 тысяч (раньше было 300 тысяч)", - сказал Чибис.Рассчитывают, что это станет дополнительным стимулом для привлечения специалистов в сфере медицины. Глава региона добавил, что квота может быть увеличена, если желающих окажется больше.
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общество, мурманская область, здоровье - общество, андрей чибис
10:38 22.11.2021 (обновлено: 10:41 22.11.2021)
 
Приезжающие работать в Мурманскую область врачи получат по миллиону рублей

Врачи, приезжающие работать в Мурманскую область, получат по миллиону рублей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МУРМАНСК, 22 ноя – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение со следующего года удвоить выплаты врачам, приезжающим работать в регион, до 1 миллиона рублей, средний медперсонал получит по полмиллиона рублей, сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.
"Мы выделим 90 квот медикам, которые отработают пять лет в Мурманской области, и удвоим выплату. Врачи будут получать 1 миллион рублей (раньше было 500 тысяч), средний медперсонал – 500 тысяч (раньше было 300 тысяч)", - сказал Чибис.
Рассчитывают, что это станет дополнительным стимулом для привлечения специалистов в сфере медицины. Глава региона добавил, что квота может быть увеличена, если желающих окажется больше.
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Мурманская областьОбществоМурманская областьЗдоровье - ОбществоАндрей Чибис
 
 
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