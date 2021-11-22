https://ria.ru/20211122/voronezh-1760208344.html

Водитель воронежского автобуса объяснил, почему выгнал женщину без маски

Водитель воронежского автобуса объяснил, почему выгнал женщину без маски - РИА Новости, 22.11.2021

Водитель воронежского автобуса объяснил, почему выгнал женщину без маски

Водитель воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, заявил, что пассажирка сама довела его своими действиями,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:00

2021-11-22T17:00

2021-11-22T17:00

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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Водитель воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, заявил, что пассажирка сама довела его своими действиями, сообщил журналистам представитель мэрии города.Резонансное видео появилось в Telegram-каналах в понедельник днем. На нем запечатлено, как мужчина нецензурно оскорбляет и грубо выгоняет из салона автобуса пожилую женщину без маски. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" - водитель этого автобуса. Прокуратура и полиция заявили о проверке по факту случившегося."Со слов водителя, конфликтная ситуация развивалась следующим образом: в районе 21:30 (мск) эта пассажирка захотела оплатить проезд картой. Оплата не прошла, пассажирка не стала оплачивать наличными, вышла из автобуса. Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой", - рассказал представитель мэрии.Водитель якобы напомнил женщине, что в прошлый раз оплата не прошла, после чего и начал развиваться конфликт."Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее – несколько раз и в нецензурной форме. Длилось это в течение времени, пока автобус ехал две остановки. В результате у водителя сдали нервы, и произошло все дальнейшее", - сообщил представитель мэрии.

https://ria.ru/20211122/voronezh-1760188788.html

https://ria.ru/20211117/lipetsk-1759460764.html

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