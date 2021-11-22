https://ria.ru/20211122/voronezh-1760188788.html

В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски

В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски - РИА Новости, 22.11.2021

В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски

Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства видео из воронежского автобуса, где водитель обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:27

2021-11-22T15:27

2021-11-22T22:41

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ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства видео из воронежского автобуса, где водитель обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски."В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок", — говорится в сообщении надзорного органа.Ролик появился в телеграм-каналах в понедельник днем. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" — водитель общественного транспорта.Мэрия Воронежа также прокомментировала инцидент и призвала СМИ дождаться "разбора полетов".По его словам, мужчина напомнил ей о прошлой несостоявшейся поездке, после чего и завязалась перепалка.Женщина, как утверждает водитель, начала критиковать сам автобус, систему оплаты, систему оповещения, морально-этические качества сотрудников, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Это длилось на протяжении двух остановок. В итоге у шофера "сдали нервы". Его отстранили от работы.

https://ria.ru/20201020/maska-1580688688.html

https://ria.ru/20211117/lipetsk-1759460764.html

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Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски 2021-11-22T15:27 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, общественный транспорт, коронавирус covid-19, коронавирус в россии