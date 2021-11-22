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В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски
В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски - РИА Новости, 22.11.2021
В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски
Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства видео из воронежского автобуса, где водитель обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:27
2021-11-22T22:41
распространение коронавируса
происшествия
воронеж
общественный транспорт
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства видео из воронежского автобуса, где водитель обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски."В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок", — говорится в сообщении надзорного органа.Ролик появился в телеграм-каналах в понедельник днем. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" — водитель общественного транспорта.Мэрия Воронежа также прокомментировала инцидент и призвала СМИ дождаться "разбора полетов".По его словам, мужчина напомнил ей о прошлой несостоявшейся поездке, после чего и завязалась перепалка.Женщина, как утверждает водитель, начала критиковать сам автобус, систему оплаты, систему оповещения, морально-этические качества сотрудников, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Это длилось на протяжении двух остановок. В итоге у шофера "сдали нервы". Его отстранили от работы.
https://ria.ru/20201020/maska-1580688688.html
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Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски
Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски
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происшествия, воронеж, общественный транспорт, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:27 22.11.2021 (обновлено: 22:41 22.11.2021)
 
В Воронеже водитель выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски

Мэрия Воронежа осудила водителя, выгнавшего из автобуса пожилую пассажирку без маски

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 ноя — РИА Новости. Прокуратура и полиция выяснят обстоятельства видео из воронежского автобуса, где водитель обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок", — говорится в сообщении надзорного органа.
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Ролик появился в телеграм-каналах в понедельник днем. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" — водитель общественного транспорта.
Мэрия Воронежа также прокомментировала инцидент и призвала СМИ дождаться "разбора полетов".

"Со слов водителя, конфликтная ситуация развивалась следующим образом: в районе 21:30 (мск) эта пассажирка захотела оплатить проезд картой. Оплата не прошла, она не стала оплачивать наличными, вышла из автобуса. Маршрут кольцевой. На следующем круге, примерно через час, та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой", — рассказал представитель горадминистрации.

По его словам, мужчина напомнил ей о прошлой несостоявшейся поездке, после чего и завязалась перепалка.
Женщина, как утверждает водитель, начала критиковать сам автобус, систему оплаты, систему оповещения, морально-этические качества сотрудников, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Это длилось на протяжении двух остановок. В итоге у шофера "сдали нервы". Его отстранили от работы.
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