https://ria.ru/20211122/voditel-1760212287.html

Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили

Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили - РИА Новости, 22.11.2021

Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили

Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:20

2021-11-22T17:20

2021-11-22T17:34

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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств случившегося, сообщил журналистам представитель мэрии города.Резонансное видео появилось в Telegram-каналах в понедельник днем. На нем запечатлено, как мужчина нецензурно оскорбляет и грубо выгоняет из салона автобуса пожилую женщину без маски. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" - водитель этого автобуса. Прокуратура и полиция заявили о проверке по факту случившегося, а сам водитель, по сообщению мэрии, объяснил свой поступок тем, что женщина довела его своим поведением и оскорблениями."С него (водителя) транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранён от работы на маршруте", - говорится в сообщении представителя мэрии.По его словам, водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.

https://ria.ru/20211122/voronezh-1760208344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски 2021-11-22T17:20 true PT0M35S

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