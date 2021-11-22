https://ria.ru/20211122/voditel-1760212287.html
Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили
Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили - РИА Новости, 22.11.2021
Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили
Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:20
2021-11-22T17:20
2021-11-22T17:34
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств случившегося, сообщил журналистам представитель мэрии города.Резонансное видео появилось в Telegram-каналах в понедельник днем. На нем запечатлено, как мужчина нецензурно оскорбляет и грубо выгоняет из салона автобуса пожилую женщину без маски. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" - водитель этого автобуса. Прокуратура и полиция заявили о проверке по факту случившегося, а сам водитель, по сообщению мэрии, объяснил свой поступок тем, что женщина довела его своим поведением и оскорблениями."С него (водителя) транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранён от работы на маршруте", - говорится в сообщении представителя мэрии.По его словам, водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.
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Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски
Водитель автобуса в Воронеже обматерил и выгнал пассажирку без маски
2021-11-22T17:20
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17:20 22.11.2021 (обновлено: 17:34 22.11.2021)
Воронежского водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили
Мэрия Воронежа: водителя, выгнавшего из автобуса женщину без маски, отстранили от работы
ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Водителя воронежского автобуса, который обматерил и выгнал из салона пожилую женщину без маски, отстранили от работы на время проверки обстоятельств случившегося, сообщил журналистам представитель мэрии города.
Резонансное видео появилось в Telegram-каналах в понедельник днем. На нем запечатлено, как мужчина нецензурно оскорбляет и грубо выгоняет из салона автобуса пожилую женщину без маски. Автор видео указал, что инцидент произошел вечером 21 ноября, а "озверевший мужчина" - водитель этого автобуса. Прокуратура и полиция заявили о проверке по факту случившегося, а сам водитель, по сообщению мэрии, объяснил свой поступок тем, что женщина довела его своим поведением и оскорблениями.
"С него (водителя) транспортным предприятием взяты объяснения. Транспортное предприятие также обратилось в полицию с заявлением, поскольку руководство предприятия хотело бы всесторонней и объективной оценки событий. Водитель направлен туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранён от работы на маршруте", - говорится в сообщении представителя мэрии.
По его словам, водитель отработал на транспортном предприятии более пяти лет и каких-либо существенных нареканий к его поведению не было.