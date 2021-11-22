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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/vladey-1760121659.html
Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY
Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY - РИА Новости, 22.11.2021
Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY
На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:44
2021-11-22T11:44
культура
аукцион
новости культуры
виктор цой
олег целков
группа "кино"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY. Абстрактная работа без названия была создана Виктором Цоем в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Первоначальная стоимость этого лота составляла 500 - 650 тысяч рублей, но в итоге ее приобрели в несколько раз дороже. Всего на VLADEY было продано произведений современного искусства на 68,8 миллионов рублей. Торги провел Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO и аукциона. Участники делали ставки по телефону и онлайн. Топ-лотом стала работа барабанщика группы "Кино" и одного из самых дорогих современных российских художников Георгия Гурьянова. Картина "Без названия" 1998 года с изображением полуобнаженного юноши ушла за 14,8 миллионов рублей. Вторым по стоимости стал "Портрет" Олега Целкова, созданный в 1964 году. Эта живопись, относящаяся к раннему периоду творчества художника, была продана за 12,3 миллиона рублей. Участники активно боролись за работы Валерия Кошлякова и купили несколько из них. Так, "Клуб с пальмой" (2016) был продан почти за пять миллионов рублей, а "Гепард. Настенный музей" из серии "Афишная графика" (2005) почти за три миллиона.До конца 2021 года VLADEY проведет 27 ноября торги в формате "Все по 100". На них все желающие смогут побороться за произведения современного искусства с эстимейтом в 100 евро. А 7 декабря откроется VLADEY Store.
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аукцион, новости культуры, виктор цой, олег целков, группа "кино"
11:44 22.11.2021
 
Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY

Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордные 2,5 миллиона рублей на аукционе VLADEY

© Фото : VLADEYВиктор Цой. Без названия, 1980-е
Виктор Цой. Без названия, 1980-е - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : VLADEY
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY.
Абстрактная работа без названия была создана Виктором Цоем в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Первоначальная стоимость этого лота составляла 500 - 650 тысяч рублей, но в итоге ее приобрели в несколько раз дороже.
"Рисунок героя ленинградского андерграунда и лидера группы "Кино" Виктора Цоя ушел за рекордные 2 576 496 рублей", — говорится в сообщении.
Всего на VLADEY было продано произведений современного искусства на 68,8 миллионов рублей. Торги провел Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO и аукциона. Участники делали ставки по телефону и онлайн.
Топ-лотом стала работа барабанщика группы "Кино" и одного из самых дорогих современных российских художников Георгия Гурьянова. Картина "Без названия" 1998 года с изображением полуобнаженного юноши ушла за 14,8 миллионов рублей.
© VladeyКартина Георгия Гурьянова, проданная на аукционе Vladey
Картина Георгия Гурьянова, проданная на аукционе Vladey
© Vladey
Картина Георгия Гурьянова, проданная на аукционе Vladey
Вторым по стоимости стал "Портрет" Олега Целкова, созданный в 1964 году. Эта живопись, относящаяся к раннему периоду творчества художника, была продана за 12,3 миллиона рублей.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYОлег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
Участники активно боролись за работы Валерия Кошлякова и купили несколько из них. Так, "Клуб с пальмой" (2016) был продан почти за пять миллионов рублей, а "Гепард. Настенный музей" из серии "Афишная графика" (2005) почти за три миллиона.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYВалерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии Утопический модернизм, 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
"В Нью-Йорке за последнюю неделю на аукционах было продано современного искусства на два миллиарда. В России рынок локальный, но на нем в последнее время появилось много новых коллекционеров. Они приобретают у VLADEY работы отменного качества, шедевров, доступных для покупки, становится все меньше и меньше. Это и приводит к росту цен. Впереди — новые рекорды", — подчеркнул Владимир Овчаренко.
До конца 2021 года VLADEY проведет 27 ноября торги в формате "Все по 100". На них все желающие смогут побороться за произведения современного искусства с эстимейтом в 100 евро. А 7 декабря откроется VLADEY Store.
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КультураАукционНовости культурыВиктор ЦойОлег ЦелковГруппа "Кино"
 
 
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