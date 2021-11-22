https://ria.ru/20211122/vladey-1760121659.html

Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY

Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY - РИА Новости, 22.11.2021

Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY

На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:44

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY. Абстрактная работа без названия была создана Виктором Цоем в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Первоначальная стоимость этого лота составляла 500 - 650 тысяч рублей, но в итоге ее приобрели в несколько раз дороже. Всего на VLADEY было продано произведений современного искусства на 68,8 миллионов рублей. Торги провел Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO и аукциона. Участники делали ставки по телефону и онлайн. Топ-лотом стала работа барабанщика группы "Кино" и одного из самых дорогих современных российских художников Георгия Гурьянова. Картина "Без названия" 1998 года с изображением полуобнаженного юноши ушла за 14,8 миллионов рублей. Вторым по стоимости стал "Портрет" Олега Целкова, созданный в 1964 году. Эта живопись, относящаяся к раннему периоду творчества художника, была продана за 12,3 миллиона рублей. Участники активно боролись за работы Валерия Кошлякова и купили несколько из них. Так, "Клуб с пальмой" (2016) был продан почти за пять миллионов рублей, а "Гепард. Настенный музей" из серии "Афишная графика" (2005) почти за три миллиона.До конца 2021 года VLADEY проведет 27 ноября торги в формате "Все по 100". На них все желающие смогут побороться за произведения современного искусства с эстимейтом в 100 евро. А 7 декабря откроется VLADEY Store.

https://ria.ru/20211121/vino-1760092828.html

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аукцион, новости культуры, виктор цой, олег целков, группа "кино"