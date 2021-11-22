Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордную сумму на торгах VLADEY
Рисунок Виктора Цоя был продан за рекордные 2,5 миллиона рублей на аукционе VLADEY
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На традиционных Осенних торгах VLADEY работа лидера группы "Кино" Виктора Цоя была продана за рекордную сумму, сообщили в пресс-службе VLADEY.
Абстрактная работа без названия была создана Виктором Цоем в 1980-е годы. Музыкант работал на бумаге цветными фломастерами. Первоначальная стоимость этого лота составляла 500 - 650 тысяч рублей, но в итоге ее приобрели в несколько раз дороже.
"Рисунок героя ленинградского андерграунда и лидера группы "Кино" Виктора Цоя ушел за рекордные 2 576 496 рублей", — говорится в сообщении.
Всего на VLADEY было продано произведений современного искусства на 68,8 миллионов рублей. Торги провел Владимир Овчаренко, основатель галереи OVCHARENKO и аукциона. Участники делали ставки по телефону и онлайн.
Топ-лотом стала работа барабанщика группы "Кино" и одного из самых дорогих современных российских художников Георгия Гурьянова. Картина "Без названия" 1998 года с изображением полуобнаженного юноши ушла за 14,8 миллионов рублей.
Вторым по стоимости стал "Портрет" Олега Целкова, созданный в 1964 году. Эта живопись, относящаяся к раннему периоду творчества художника, была продана за 12,3 миллиона рублей.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYОлег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Олег Целков Портрет, 1964 дерево, холст, масло 35 х 70 см
Участники активно боролись за работы Валерия Кошлякова и купили несколько из них. Так, "Клуб с пальмой" (2016) был продан почти за пять миллионов рублей, а "Гепард. Настенный музей" из серии "Афишная графика" (2005) почти за три миллиона.
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEYВалерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
© Фото предоставлено пресс-службой VLADEY
Валерий Кошляков Клуб с пальмой из серии "Утопический модернизм", 2016 холст, темпера, коллаж, маркеры 228 х 175 см
"В Нью-Йорке за последнюю неделю на аукционах было продано современного искусства на два миллиарда. В России рынок локальный, но на нем в последнее время появилось много новых коллекционеров. Они приобретают у VLADEY работы отменного качества, шедевров, доступных для покупки, становится все меньше и меньше. Это и приводит к росту цен. Впереди — новые рекорды", — подчеркнул Владимир Овчаренко.
До конца 2021 года VLADEY проведет 27 ноября торги в формате "Все по 100". На них все желающие смогут побороться за произведения современного искусства с эстимейтом в 100 евро. А 7 декабря откроется VLADEY Store.