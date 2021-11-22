https://ria.ru/20211122/vkontakte-1760186529.html
"ВКонтакте" запустил сервис "VK Знакомства"
"ВКонтакте" запустил сервис "VK Знакомства" - РИА Новости, 22.11.2021
"ВКонтакте" запустил сервис "VK Знакомства"
Компания VK (ранее - Mail.ru Group) запустила в мобильном приложении "ВКонтакте" дейтинг-сервис "VK Знакомства", сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:20
2021-11-22T15:20
2021-11-22T15:20
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компания VK (ранее - Mail.ru Group) запустила в мобильном приложении "ВКонтакте" дейтинг-сервис "VK Знакомства", сообщила пресс-служба компании."Новый сервис "VK Знакомства" уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте" и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что сервис позволяет отправлять анонимные признания с помощью кнопки "Симпатия" в профиле у понравившегося человека, имя отправителя раскрывается в тех случая, если получатель также отправит симпатию или приобретет премиум-подписку.Кроме того, сервис позволяет искать людей со схожими музыкальными вкусами, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам."Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару, поэтому запускаем "VK Знакомства", - приводятся в сообщении слова руководителя продукта "VK Знакомства" Владимира Махова.Сервис создан на основе приложения Lovina, которое соцсеть "ВКонтакте" запустила в 2019 году в качестве эксперимента.
https://ria.ru/20211119/vkontakte-1759791234.html
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технологии, mail.ru group, вконтакте
"ВКонтакте" запустил сервис "VK Знакомства"
В приложении "ВКонтакте" запустили сервис "VK Знакомства"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Компания VK (ранее - Mail.ru Group
) запустила в мобильном приложении "ВКонтакте" дейтинг-сервис "VK Знакомства", сообщила пресс-служба компании.
"Новый сервис "VK Знакомства" уже доступен во вкладке "Сервисы" в мобильном приложении "ВКонтакте" и скоро появится в других продуктах экосистемы VK. Он поможет найти пару для дружеского или романтического общения", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что сервис позволяет отправлять анонимные признания с помощью кнопки "Симпатия" в профиле у понравившегося человека, имя отправителя раскрывается в тех случая, если получатель также отправит симпатию или приобретет премиум-подписку.
Кроме того, сервис позволяет искать людей со схожими музыкальными вкусами, алгоритмы объединяют пользователей по возрасту, расстоянию и интересам.
"Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару, поэтому запускаем "VK Знакомства", - приводятся в сообщении слова руководителя продукта "VK Знакомства" Владимира Махова.
Сервис создан на основе приложения Lovina, которое соцсеть "ВКонтакте" запустила в 2019 году в качестве эксперимента.