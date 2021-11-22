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Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию
Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию - РИА Новости, 22.11.2021
Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию
В качестве гуманитарной помощи Киргизия на регулярной основе получает российские вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:28
2021-11-22T16:28
2021-11-22T16:28
распространение коронавируса
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киргизия
михаил мишустин
вакцины
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В качестве гуманитарной помощи Киргизия на регулярной основе получает российские вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин также отметил, что увеличивается количество авиарейсов при условии соблюдения ограничений и применением цифрового приложения "Путешествуй без COVID-19"."Важно обеспечить массовую иммунизацию населения. Мы об этом с вами подробно говорили в Ереване. Это позволит остановить пандемию и, самое главное, спасти жизни наших людей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211118/sotrudnichestvo-1759719900.html
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в мире, киргизия, михаил мишустин, вакцины, россия, коронавирус covid-19
Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию
Мишустин: Киргизия на регулярной основе получает российские вакцины от COVID-19