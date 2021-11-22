https://ria.ru/20211122/vaktsiny-1760200647.html

Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию

Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию - РИА Новости, 22.11.2021

Мишустин рассказал о поставках российских вакцин от COVID-19 в Киргизию

В качестве гуманитарной помощи Киргизия на регулярной основе получает российские вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:28

2021-11-22T16:28

2021-11-22T16:28

распространение коронавируса

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михаил мишустин

вакцины

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В качестве гуманитарной помощи Киргизия на регулярной основе получает российские вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин также отметил, что увеличивается количество авиарейсов при условии соблюдения ограничений и применением цифрового приложения "Путешествуй без COVID-19"."Важно обеспечить массовую иммунизацию населения. Мы об этом с вами подробно говорили в Ереване. Это позволит остановить пандемию и, самое главное, спасти жизни наших людей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20211118/sotrudnichestvo-1759719900.html

киргизия

россия

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в мире, киргизия, михаил мишустин, вакцины, россия, коронавирус covid-19