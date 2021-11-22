https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760253369.html
В Петербурге заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
В Петербурге заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В Петербурге заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге выросли, к настоящему времени полностью привиты более 2,1 миллиона человек, сообщил губернатор города... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T21:31
2021-11-22T21:31
2021-11-22T21:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге выросли, к настоящему времени полностью привиты более 2,1 миллиона человек, сообщил губернатор города Александр Беглов."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается непростой, но выросли темпы вакцинации. В прошедшую пятницу прививку пришли сделать почти 39 тысяч человек. Это абсолютный максимум с начала кампании", - отметил Беглов, слова которого цитирует пресс-служба администрации губернатора.По его словам, число полностью привитых жителей Петербурга приближается к 2,11 миллиона человек, из них почти 650 тысяч жителей старше 60 лет.Беглов отметил, что это дает возможность возвращать больницы к оказанию плановой и высокотехнологичной помощи. В частности, с 25 ноября основной корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице полностью будет переведен в штатный режим плановой работы."Всем, кто еще не сделал прививку – рекомендую не откладывать. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких. От всех нас зависит, как мы встретим Новый год", - сказал губернатор.Он также отметил, что из резервного фонда правительства России Петербург дополнительно получит более 300 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19. По его словам, в этом году городу на бесплатные лекарства выделено более 1,6 миллиарда рублей. К началу ноября их получили почти 260 тысяч человек.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
В Петербурге заявили о росте темпов вакцинации от COVID-19
Губернатор Петербурга Беглов заявил, что более 2,1 миллиона человек привились от COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости.
Темпы вакцинации от коронавируса
в Санкт-Петербурге
выросли, к настоящему времени полностью привиты более 2,1 миллиона человек, сообщил губернатор города Александр Беглов
.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остается непростой, но выросли темпы вакцинации. В прошедшую пятницу прививку пришли сделать почти 39 тысяч человек. Это абсолютный максимум с начала кампании", - отметил Беглов, слова которого цитирует пресс-служба администрации губернатора.
По его словам, число полностью привитых жителей Петербурга приближается к 2,11 миллиона человек, из них почти 650 тысяч жителей старше 60 лет.
Беглов отметил, что это дает возможность возвращать больницы к оказанию плановой и высокотехнологичной помощи. В частности, с 25 ноября основной корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице полностью будет переведен в штатный режим плановой работы.
"Всем, кто еще не сделал прививку – рекомендую не откладывать. Защитите свое здоровье и здоровье своих близких. От всех нас зависит, как мы встретим Новый год", - сказал губернатор.
Он также отметил, что из резервного фонда правительства России
Петербург дополнительно получит более 300 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных с COVID-19. По его словам, в этом году городу на бесплатные лекарства выделено более 1,6 миллиарда рублей. К началу ноября их получили почти 260 тысяч человек.