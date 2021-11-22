https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760245087.html

Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной

Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной - РИА Новости, 22.11.2021

Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной

Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:15

2021-11-22T20:15

2021-11-22T22:20

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения коронавируса в организм."Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, по всей видимости… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Гинцбург пояснил, что сейчас нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.

https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html

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