https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760245087.html
Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной
Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной - РИА Новости, 22.11.2021
Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной
Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:15
2021-11-22T20:15
2021-11-22T22:20
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Привитый от COVID дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, использование назальной вакцины поставит еще один барьер для проникновения коронавируса в организм."Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, по всей видимости… у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Гинцбург пояснил, что сейчас нельзя гарантировать, что у вакцинированного не оседает вирус в носоглотке и на гландах.
https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html
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20:15 22.11.2021 (обновлено: 22:20 22.11.2021)
Гинцбург рассказал о стерильном иммунитете привитых назальной вакциной
Гинцбург заявил, что привитый от COVID-19 назальной вакциной не будет переносчиком вируса