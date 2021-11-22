https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760193683.html

Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей

Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей - РИА Новости, 22.11.2021

Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей

Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом, следует из... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:49

2021-11-22T15:49

2021-11-22T15:49

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вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом, следует из совместного пресс-релиза компаний.В конце марта компании уже заявляли, что для данной возрастной категории эффективность их вакцины составляет 100%.Согласно пресс-релизу компании, были проанализированы данные последующего наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней приняли участие более 2,2 тысячи детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку, так называемое плацебо."Это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech", - отмечается в документе.В нем также говорится, что компании предоставят результаты исследований регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. Согласно заявлению, на данный момент в США разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759867730.html

сша

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в мире, сша, pfizer, inc., коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech