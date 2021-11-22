https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760193683.html
Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей
Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей - РИА Новости, 22.11.2021
Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей
Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом, следует из... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:49
2021-11-22T15:49
2021-11-22T15:49
распространение коронавируса
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pfizer, inc.
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом, следует из совместного пресс-релиза компаний.В конце марта компании уже заявляли, что для данной возрастной категории эффективность их вакцины составляет 100%.Согласно пресс-релизу компании, были проанализированы данные последующего наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней приняли участие более 2,2 тысячи детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку, так называемое плацебо."Это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech", - отмечается в документе.В нем также говорится, что компании предоставят результаты исследований регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. Согласно заявлению, на данный момент в США разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759867730.html
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в мире, сша, pfizer, inc., коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности вакцины для детей
Pfizer и BioNTech заявили о стопроцентной эффективности своей вакцины от COVID-19 для детей