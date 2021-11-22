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Киев не планирует военную операцию в Донбассе, заявил глава МИД Украины

Киев не планирует военную операцию в Донбассе, заявил глава МИД Украины - РИА Новости, 22.11.2021

Киев не планирует военную операцию в Донбассе, заявил глава МИД Украины

Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе, украинские власти привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, заявил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:50

2021-11-22T16:50

2021-11-22T17:00

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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе, украинские власти привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, заявил в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - написал Кулеба в Twitter.Он также сообщил, что Украина продолжает "упорно работать" над тем, чтобы оживить "нормандский формат" вместе с Германией и Францией как посредниками.

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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, россия, франция, дмитрий кулеба