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Привлекать иностранные войска на Украину не планируется, заявил Кулеба
Привлекать иностранные войска на Украину не планируется, заявил Кулеба - РИА Новости, 22.11.2021
Привлекать иностранные войска на Украину не планируется, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о том, чтобы иностранные войска в случае "российского вторжения" воевали на территории Украины с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:12
2021-11-22T16:12
в мире
украина
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о том, чтобы иностранные войска в случае "российского вторжения" воевали на территории Украины с украинской стороны, пока речь не идет.Ранее газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Комментируя информацию о возможном российском вторжении в январе-феврале, он заявил, что "это один из сценариев, который лежит на столе российского руководства". Кулеба отметил, что Украина сейчас прилагает все усилия для того, чтобы "предотвратить такой сценарий". "Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности. Потому что невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации", – добавил он.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нельзя исключать, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия
16:12 22.11.2021
 
Привлекать иностранные войска на Украину не планируется, заявил Кулеба

Кулеба: о привлечении иностранных войск для отражения агрессии России речи пока не идет

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что о том, чтобы иностранные войска в случае "российского вторжения" воевали на территории Украины с украинской стороны, пока речь не идет.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
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"О том, чтобы иностранные войска воевали на территории Украины, с нашей стороны, речь пока не идет. Единственные иностранные войска, которые ведут боевые действия на территории Украины – это российские войска", - цитирует Кулебу агентство УНН.
Комментируя информацию о возможном российском вторжении в январе-феврале, он заявил, что "это один из сценариев, который лежит на столе российского руководства". Кулеба отметил, что Украина сейчас прилагает все усилия для того, чтобы "предотвратить такой сценарий". "Но это не отменяет потребности в максимальном укреплении нашей обороноспособности. Потому что невозможно полностью предусмотреть действия Российской Федерации", – добавил он.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нельзя исключать, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.
Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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