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https://ria.ru/20211122/ukraina-1760197073.html
Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР
Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР - РИА Новости, 22.11.2021
Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР
Провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед событиями августа 2008... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:09
2021-11-22T16:14
в мире
киев
грузия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
южная осетия
дмитрий песков
михаил саакашвили
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед событиями августа 2008 года, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество провокаций со стороны Украины в Донбассе значительно растет, они осуществляются с применением вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
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киев
грузия
сша
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в мире, киев, грузия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная осетия, дмитрий песков, михаил саакашвили, евросоюз, нато, россия
16:09 22.11.2021 (обновлено: 16:14 22.11.2021)
 
Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР

В СВР заявили, что провокационная политика США и ЕС дает Киеву чувство вседозволенности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед событиями августа 2008 года, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество провокаций со стороны Украины в Донбассе значительно растет, они осуществляются с применением вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
16:08
Politico: США должны отобрать у Украины пряник и достать кнут
 
В миреКиевГрузияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Южная ОсетияДмитрий ПесковМихаил СаакашвилиЕвросоюзНАТОРоссия
 
 
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