https://ria.ru/20211122/ukraina-1760197073.html

Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР

Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР - РИА Новости, 22.11.2021

Политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, заявили в СВР

Провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед событиями августа 2008... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:09

2021-11-22T16:09

2021-11-22T16:14

в мире

киев

грузия

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

южная осетия

дмитрий песков

михаил саакашвили

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Провокационная политика США и Евросоюза укрепляет у Украины чувство вседозволенности и безнаказанности, подобное было в Грузии перед событиями августа 2008 года, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось", - говорится в заявлении.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что количество провокаций со стороны Украины в Донбассе значительно растет, они осуществляются с применением вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760196750.html

киев

грузия

сша

южная осетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, грузия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), южная осетия, дмитрий песков, михаил саакашвили, евросоюз, нато, россия