Байден должен отобрать у Украины пряник и достать кнут

16:08 22.11.2021 (обновлено: 23:18 22.11.2021)
Politico: США должны отобрать у Украины пряник и достать кнут
Politico предложил Байдену использовать на Украине для ее же блага не пряник, а кнут
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Как отметил автор материала, он испытал "политическое дежавю" из-за действий администрации Байдена, которая вновь захотела предложить Москве кнут, Киеву — пряник. Вашингтон старается разделаться с Россией с помощью санкций, а Украину — экономически и политически привязать к Западу. Однако такой подход больше не работает.
"На Украину Соединенные Штаты действительно имеют рычаги воздействия, но они в значительной степени остаются не задействованными. Вместо того чтобы сосредотачиваться лишь на принуждении России, администрация Байдена должна подтолкнуть Киев принять меры по выполнению Минских договоренностей. К ним Украина не проявляла особого желания с тех пор, как эти соглашения подписали шесть лет назад", — заявил обозреватель.
Среди требований к Украине Чарап назвал всеобщую амнистию или конституционные поправки, с 2018 года "застрявшие" в Раде. Он уверен, что демонстрация готовности к мирному урегулированию даст России гарантию разрядки конфликта.
"Без готовности подтолкнуть украинцев к игре с находящимся на их стороне мячом Минского соглашения нынешняя американская политика усиления угроз в адрес Москвы и поддержки Киева может оказаться недостаточной, чтобы остановить войну. Байдену, возможно, придется подтолкнуть Украину к некоторым болезненным для нее шагам и компромиссу, чтобы спасти от катастрофы", — резюмирует автор.
Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают, в частности, на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако между сторонами продолжаются перестрелки.
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