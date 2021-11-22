15:43 22.11.2021 (обновлено: 16:54 22.11.2021)
Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"
Генерал МВД Украины Москаль назвал главу офиса Зеленского Ермака "российским агентом"
КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль.
"Россияне вслух спрашивают (у Москаля. — Прим. ред.), что там вам Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России — "Тимофеев", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.
О том, что в окружении украинского руководства есть "крот", действующий в интересах Москвы, говорил бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Это он называл одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
Как писали издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников украинской разведки, президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против российских граждан, которых летом прошлого года планировалось заманить в страну и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорилось, что она предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
"Бывшие оперативники", на которых ссылались СМИ, рассказывали, что 23 июля 2020 года они пришли в офис Зеленского, чтобы представить финальный доклад о предстоящей операции, но тот был занят, и их отправили к Ермаку. Тогда стало известно, что администрация украинского лидера просит ее отложить, сообщали издания.
20 ноября, 00:03Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского
Киев требовал от Минска ареста и выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе, в чем их обвинял. Тем не менее почти все вернулись в Россию. Один, с белорусским гражданством, остался в республике.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.