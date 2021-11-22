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Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"
Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России" - РИА Новости, 22.11.2021
Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:43
2021-11-22T16:54
в мире
киев
закарпатская область
владимир зеленский
министерство обороны украины
генеральная прокуратура рф
верховная рада украины
геннадий москаль
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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль.О том, что в окружении украинского руководства есть "крот", действующий в интересах Москвы, говорил бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Это он называл одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.Как писали издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников украинской разведки, президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против российских граждан, которых летом прошлого года планировалось заманить в страну и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорилось, что она предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета."Бывшие оперативники", на которых ссылались СМИ, рассказывали, что 23 июля 2020 года они пришли в офис Зеленского, чтобы представить финальный доклад о предстоящей операции, но тот был занят, и их отправили к Ермаку. Тогда стало известно, что администрация украинского лидера просит ее отложить, сообщали издания. Киев требовал от Минска ареста и выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе, в чем их обвинял. Тем не менее почти все вернулись в Россию. Один, с белорусским гражданством, остался в республике. *СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20211119/krot-1759916541.html
https://ria.ru/20211120/ukraina-1759917756.html
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в мире, киев, закарпатская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, верховная рада украины, геннадий москаль, андрей ермак, россия
15:43 22.11.2021 (обновлено: 16:54 22.11.2021)
 
Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"

Генерал МВД Украины Москаль назвал главу офиса Зеленского Ермака "российским агентом"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль.

"Россияне вслух спрашивают (у Москаля. — Прим. ред.), что там вам Тимофеев делает? Я говорю, какой Тимофеев? Ну так это же агентурный псевдоним Ермака в России — "Тимофеев", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

О том, что в окружении украинского руководства есть "крот", действующий в интересах Москвы, говорил бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Это он называл одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
Как писали издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников украинской разведки, президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против российских граждан, которых летом прошлого года планировалось заманить в страну и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорилось, что она предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 23:43
Экс-глава разведки Украины рассказал о российском "кроте" в органах власти
"Бывшие оперативники", на которых ссылались СМИ, рассказывали, что 23 июля 2020 года они пришли в офис Зеленского, чтобы представить финальный доклад о предстоящей операции, но тот был занят, и их отправили к Ермаку. Тогда стало известно, что администрация украинского лидера просит ее отложить, сообщали издания.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 00:03
Экс-глава разведки Украины рассказал об указании Зеленского
Киев требовал от Минска ареста и выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе, в чем их обвинял. Тем не менее почти все вернулись в Россию. Один, с белорусским гражданством, остался в республике.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 17:03
В офисе Зеленского прокомментировали статью Bellingcat о спецоперации
 
В миреКиевЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныГенеральная прокуратура РФВерховная Рада УкраиныГеннадий МоскальАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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