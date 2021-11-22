https://ria.ru/20211122/ukraina-1760192802.html

Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"

Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России" - РИА Новости, 22.11.2021

Генерал МВД Украины назвал главу офиса Зеленского "агентом России"

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:43

2021-11-22T15:43

2021-11-22T16:54

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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — "агент спецслужб России", заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал МВД Геннадий Москаль.О том, что в окружении украинского руководства есть "крот", действующий в интересах Москвы, говорил бывший начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба. Это он называл одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.Как писали издания The Insider* и Bellingcat* со ссылкой на экс-сотрудников украинской разведки, президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против российских граждан, которых летом прошлого года планировалось заманить в страну и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорилось, что она предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета."Бывшие оперативники", на которых ссылались СМИ, рассказывали, что 23 июля 2020 года они пришли в офис Зеленского, чтобы представить финальный доклад о предстоящей операции, но тот был занят, и их отправили к Ермаку. Тогда стало известно, что администрация украинского лидера просит ее отложить, сообщали издания. Киев требовал от Минска ареста и выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за участие в конфликте в Донбассе, в чем их обвинял. Тем не менее почти все вернулись в Россию. Один, с белорусским гражданством, остался в республике. *СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20211119/krot-1759916541.html

https://ria.ru/20211120/ukraina-1759917756.html

https://ria.ru/20211121/ukraina-1760058546.html

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в мире, киев, закарпатская область, владимир зеленский, министерство обороны украины, генеральная прокуратура рф, верховная рада украины, геннадий москаль, андрей ермак, россия