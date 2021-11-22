https://ria.ru/20211122/ukraina-1760170758.html
Лавров обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине
Лавров обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине - РИА Новости, 22.11.2021
Лавров обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москву тревожит упрямство, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские соглашения. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:10
2021-11-22T14:10
2021-11-22T14:24
ситуация в днр и лнр
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москву тревожит упрямство, с которым Берлин и Париж потакают желаниям Киева не исполнять Минские соглашения."Украина из них (Минских соглашений ) публично вышла, и вместо того, чтобы дать Украине по рукам, заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в нормандском формате. Это путь в никуда", - сказал он на пресс-конференции в Москве."И меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение Минских договоренностей, хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", - добавил российский министр.
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ситуация в днр и лнр, минские соглашения, в мире, украина, германия, франция, сергей лавров, россия
14:10 22.11.2021 (обновлено: 14:24 22.11.2021)
Лавров обвинил Германию и Францию в "потакании" Украине
Лавров: Берлин и Париж упрямо потакают желаниям Киева не исполнять минские соглашения