https://ria.ru/20211122/ukraina-1760128124.html

Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины

Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины - РИА Новости, 22.11.2021

Американское СМИ сообщило о российском "плане атаки" Украины

Разведка США считает, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:05

2021-11-22T11:05

2021-11-22T11:05

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россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Разведка США считает, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения России на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а президент Украины Владимир Зеленский не против пойти на провокации.Как утверждает агентство, на прошлой неделе США поделились с европейскими союзниками разведанными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки "вторжению в Украину". По оценкам американцев, РФ якобы может рассматривать вторжение на Украину в начале 2022 года.По данным источников, в предоставленной США информации излагается сценарий, при котором российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию, в операции могут участвовать около 100 тысяч солдат, при этой войска "подготовлены к потенциально длительной оккупации", утверждает агентство.По словам двух источников, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции. Они добавили, что планируется поддержка авиацией. Также, по их словам, Москва призвала "десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе", их роль якобы будет заключаться в "обеспечении безопасности территории на более позднем этапе".Как заявил неназванный высокопоставленный чиновник в американской администрации, США при президенте Джо Байдене продемонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов для противодействия угрожающим действиям России и будут продолжать это делать.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760023648.html

https://ria.ru/20211120/reznikov-1759997449.html

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белоруссия

россия

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в мире, киев, белоруссия, джо байден, владимир зеленский, сергей лавров, россия