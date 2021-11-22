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В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021
В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021 - РИА Новости, 22.11.2021
В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021
Ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 стартовали в Латвии в понедельник и продлятся до 4 декабря, сообщается в пресс-релизе министерства... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:34
2021-11-22T10:34
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латвия
эстония
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РИГА, 22 ноя – РИА Новости. Ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 стартовали в Латвии в понедельник и продлятся до 4 декабря, сообщается в пресс-релизе министерства обороны балтийской республики."Военные учения Winter Shield 2021 пройдут в Латвии с 22 ноября по 4 декабря", - говорится в сообщении.В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады сухопутных сил, земессарги (военные ополченцы), военнослужащие вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и командования вооруженных сил США в Европе.Во время учений ежедневно с 9.00 до 23.00 (10.00 - 0.00 мск) будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.Техника латвийских и союзных вооруженных сил будет перемещаться по латвийским дорогам, а военные самолеты - летать в воздушном пространстве, указано в пресс-релизе.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
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в мире, безопасность, сша, латвия, эстония, нато
10:34 22.11.2021
 
В Латвии начались учения НАТО Winter Shield 2021

В Латвии начались военные учения НАТО Winter Shield 2021

CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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РИГА, 22 ноя – РИА Новости. Ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 стартовали в Латвии в понедельник и продлятся до 4 декабря, сообщается в пресс-релизе министерства обороны балтийской республики.
"Военные учения Winter Shield 2021 пройдут в Латвии с 22 ноября по 4 декабря", - говорится в сообщении.
В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады сухопутных сил, земессарги (военные ополченцы), военнослужащие вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и командования вооруженных сил США в Европе.
Во время учений ежедневно с 9.00 до 23.00 (10.00 - 0.00 мск) будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы облеты военной авиации.
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Техника латвийских и союзных вооруженных сил будет перемещаться по латвийским дорогам, а военные самолеты - летать в воздушном пространстве, указано в пресс-релизе.
На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО решила разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.
 
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