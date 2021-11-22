https://ria.ru/20211122/tur-1760105183.html
В Чили пройдет второй тур президентских выборов
В Чили пройдет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 22.11.2021
В Чили пройдет второй тур президентских выборов
Чилийцы изберут президента со второго раза, в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:30
2021-11-22T06:30
2021-11-22T06:30
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чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноя – РИА Новости. Чилийцы изберут президента со второго раза, в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов.Согласно законодательству Чили, для победы в первом туре необходимо набрать 50%+1 голос. Однако лидеры кампании кандидат от правых сил Хосе Антонио Каст и его основной конкурент Габриэль Борик набирают 27,97 и 25,70% голосов соответственно.В настоящий момент подсчитано 94,83% голосов.Второй тур состоится 19 декабря.Из гонки выбыл кандидат от правящей в настоящее время коалиции Себастьян Сичель.
https://ria.ru/20211121/vybory-1759784244.html
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в мире, чили
В Чили пройдет второй тур президентских выборов
В первом туре президентских выборов в Чили кандидаты не набрали нужного числа голосов