https://ria.ru/20211122/tur-1760105183.html

В Чили пройдет второй тур президентских выборов

В Чили пройдет второй тур президентских выборов - РИА Новости, 22.11.2021

В Чили пройдет второй тур президентских выборов

Чилийцы изберут президента со второго раза, в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T06:30

2021-11-22T06:30

2021-11-22T06:30

в мире

чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноя – РИА Новости. Чилийцы изберут президента со второго раза, в первом туре никто из кандидатов не набрал нужного числа голосов.Согласно законодательству Чили, для победы в первом туре необходимо набрать 50%+1 голос. Однако лидеры кампании кандидат от правых сил Хосе Антонио Каст и его основной конкурент Габриэль Борик набирают 27,97 и 25,70% голосов соответственно.В настоящий момент подсчитано 94,83% голосов.Второй тур состоится 19 декабря.Из гонки выбыл кандидат от правящей в настоящее время коалиции Себастьян Сичель.

https://ria.ru/20211121/vybory-1759784244.html

https://ria.ru/20211122/chili-1760099245.html

чили

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в мире, чили