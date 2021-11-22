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Опубликован первый трейлер нового "Ну, погоди!"
Опубликован первый трейлер нового "Ну, погоди!" - РИА Новости, 22.11.2021
Опубликован первый трейлер нового "Ну, погоди!"
На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" разместили первый трейлер перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!". РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:45
2021-11-22T12:45
2021-11-22T12:45
культура
новости культуры
союзмультфильм
гарик харламов (игорь)
дмитрий хрусталев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" разместили первый трейлер перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!".Новый проект называется "Ну, погоди! Каникулы". В нем к приключениям Волка и Зайца присоединятся и другие персонажи. Кто встанет на сторону клыкастого, а кто — ушастого будет известно уже совсем скоро. В "Союзмультфильме" обещают объявить точную дату премьеры в ближайшее время. Некоторых зрителей огорчило, что персонажи в перезапуске, созданные в 3D-технике, сильно отличаются от тех, что были показаны в советском мультсериале. Работу над новой серией киностудия начала в 2020 году. Волк в предстоящих эпизодах заговорит голосом Гарика Харламова, а Зайц — Дмитрия Хрусталева.
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новости культуры, союзмультфильм, гарик харламов (игорь), дмитрий хрусталев
Опубликован первый трейлер нового "Ну, погоди!"
Опубликован первый трейлер перезапуска мультфильма "Ну, погоди!"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" разместили первый трейлер перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!".
"Легендарная погоня Волка и Зайца продолжается! Смотрите в декабре 2021 года", — сообщили представители студии в Instagram.
Новый проект называется "Ну, погоди! Каникулы". В нем к приключениям Волка и Зайца присоединятся и другие персонажи. Кто встанет на сторону клыкастого, а кто — ушастого будет известно уже совсем скоро.
В "Союзмультфильме" обещают объявить точную дату премьеры в ближайшее время.
Некоторых зрителей огорчило, что персонажи в перезапуске, созданные в 3D-технике, сильно отличаются от тех, что были показаны в советском мультсериале.
"Новый мультсериал является перезапуском, можно считать это альтернативной вселенной, но не прямым продолжением классического "Ну, погоди!". Поэтому и стиль отличается", — поясняют в "Союзмультфильме".
Работу над новой серией киностудия начала в 2020 году. Волк в предстоящих эпизодах заговорит голосом Гарика Харламова, а Зайц — Дмитрия Хрусталева.