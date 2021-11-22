https://ria.ru/20211122/torgi-1760182286.html
Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано"
Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано" - РИА Новости, 22.11.2021
Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано"
ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" , когда появилась информация о том, что компания обсуждает сценарии реструктуризации долга с узким кругом... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:03
2021-11-22T15:03
2021-11-22T15:38
экономика
роснано
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" , когда появилась информация о том, что компания обсуждает сценарии реструктуризации долга с узким кругом кредиторов. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регулятора.Торги прекратили до официального объявления о таких переговорах, чтобы защитить интересы "всех кредиторов и держателей облигаций" и не создавать "условий для инсайдерской торговли на бирже".В пятницу Московская биржа приостановила торги девятью выпусками облигаций принадлежащей государству "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. Вскоре после этого компания сообщила, что встретилась с кредиторами и крупными держателями облигаций компании. Обсуждались финансовые результаты деятельности "Роснано" и сценарии реструктуризации задолженности. Отмечалось, что накопленный "непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". Компания хочет найти компромиссные варианты и избежать негативного развития ситуации.Мосбиржа отправила запрос в "Роснано", чтобы выяснить планы компании по обслуживанию долга. После этого примут решение о статусе листинга выпущенных облигаций.С понедельника торги возобновили. Цена на облигации компании упала: в зависимости от выпуска они максимально дешевели до 620-720 рублей при номинале в тысячу рублей.В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года "Роснано" указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.
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РИА Новости
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экономика, роснано, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия
15:03 22.11.2021 (обновлено: 15:38 22.11.2021)
Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано"
Банк России приостанавливал торги бондами "Роснано", чтобы избежать инсайдерской торговли
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ЦБ
приостанавливал торги облигациями "Роснано
" , когда появилась информация о том, что компания обсуждает сценарии реструктуризации долга с узким кругом кредиторов. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регулятора.
Торги прекратили до официального объявления о таких переговорах, чтобы защитить интересы "всех кредиторов и держателей облигаций" и не создавать "условий для инсайдерской торговли на бирже".
В пятницу Московская биржа
приостановила торги девятью выпусками облигаций принадлежащей государству "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда.
Вскоре после этого компания сообщила, что встретилась с кредиторами и крупными держателями облигаций компании. Обсуждались финансовые результаты деятельности "Роснано" и сценарии реструктуризации задолженности. Отмечалось, что накопленный "непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". Компания хочет найти компромиссные варианты и избежать негативного развития ситуации.
Мосбиржа отправила запрос в "Роснано", чтобы выяснить планы компании по обслуживанию долга. После этого примут решение о статусе листинга выпущенных облигаций.
С понедельника торги возобновили. Цена на облигации компании упала: в зависимости от выпуска они максимально дешевели до 620-720 рублей при номинале в тысячу рублей.
В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года "Роснано" указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.