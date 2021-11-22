https://ria.ru/20211122/torgi-1760182286.html

Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано"

Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано" - РИА Новости, 22.11.2021

Банк России объяснил приостановку торгов бондами "Роснано"

ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" , когда появилась информация о том, что компания обсуждает сценарии реструктуризации долга с узким кругом... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:03

2021-11-22T15:03

2021-11-22T15:38

экономика

роснано

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ЦБ приостанавливал торги облигациями "Роснано" , когда появилась информация о том, что компания обсуждает сценарии реструктуризации долга с узким кругом кредиторов. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регулятора.Торги прекратили до официального объявления о таких переговорах, чтобы защитить интересы "всех кредиторов и держателей облигаций" и не создавать "условий для инсайдерской торговли на бирже".В пятницу Московская биржа приостановила торги девятью выпусками облигаций принадлежащей государству "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. Вскоре после этого компания сообщила, что встретилась с кредиторами и крупными держателями облигаций компании. Обсуждались финансовые результаты деятельности "Роснано" и сценарии реструктуризации задолженности. Отмечалось, что накопленный "непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок". Компания хочет найти компромиссные варианты и избежать негативного развития ситуации.Мосбиржа отправила запрос в "Роснано", чтобы выяснить планы компании по обслуживанию долга. После этого примут решение о статусе листинга выпущенных облигаций.С понедельника торги возобновили. Цена на облигации компании упала: в зависимости от выпуска они максимально дешевели до 620-720 рублей при номинале в тысячу рублей.В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года "Роснано" указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.

https://ria.ru/20211122/rosnano-1760168855.html

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экономика, роснано, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), россия