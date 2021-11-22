https://ria.ru/20211122/tiktoker-1760162529.html
В Подмосковье вынесли приговор тиктокеру, задавившему брата во время съемок
В Подмосковье вынесли приговор тиктокеру, задавившему брата во время съемок - РИА Новости, 22.11.2021
В Подмосковье вынесли приговор тиктокеру, задавившему брата во время съемок
Суд приговорил жителя Балашихи к 1,5 годам исправительных работ за непреднамеренное убийство брата, которого он сбил на машине во время съёмки трюка, сообщила... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:41
2021-11-22T13:41
2021-11-22T13:56
происшествия
серпухов
балашиха
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Суд приговорил жителя Балашихи к 1,5 годам исправительных работ за непреднамеренное убийство брата, которого он сбил на машине во время съёмки трюка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности.Установлено, что 25 апреля в Балашихе 24-летний подсудимый и его 21-летний двоюродный брат ставили трюк на машине "ВАЗ". Все происходящее они снимали на видео и транслировали в прямом эфире в соцсети. При выполнении трюка подсудимый сбил своего брата, юноша скончался на месте."Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено 1 года и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно в доход государства. Приговор вступил в законную силу", - сказала Врадий.В ходе расследования были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, также следствие проверило показания мужчины на месте с его участием.В СМИ сообщалось, что братья снимали ролик для TikTok. Один из них должен был проехать сквозь гору рулонов туалетной бумаги, на которую забрался другой.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755230882.html
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происшествия, серпухов, балашиха, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, tiktok, россия
13:41 22.11.2021 (обновлено: 13:56 22.11.2021)
В Подмосковье вынесли приговор тиктокеру, задавившему брата во время съемок
Подмосковный тиктокер, задавивший брата при съемках, получил 1,5 года исправительных работ