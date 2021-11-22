https://ria.ru/20211122/tigr-1760258036.html

Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников

Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников - РИА Новости, 22.11.2021

Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников

Артист цирка Дмитрий Ким и его жена-ветеринар Яна создали хоспис для диких кошек.

2021-11-22T22:32

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Несколько лет назад они по воле случая выкупили умирающего тигренка из частного зоопарка. С этого началась новая история их семьи. Постепенно у них стали появляться большие кошки с разной судьбой: никому не нужные, содержавшиеся до этого в очень плохих условиях. Сейчас у Кимов их десять. В этом доме с ними обращаются, как с домашними кошками. Уже дважды у одной из тигриц появлялись малыши: недавно родились четверо. Они живут вместе с Дмитрием и Яной, потому что требуют постоянного ухода и кормления. Остальные коты, как их ласково называют хозяева, живут в трейлерах и гуляют в просторных вольерах. Их Дмитрий делает сам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников Артист цирка Дмитрий Ким и его жена-ветеринар Яна создали хоспис для диких кошек. Несколько лет назад они по воле случая выкупили умирающего тигренка из частного зоопарка. С этого началась новая история их семьи. Постепенно у них стали появляться большие кошки с разной судьбой: никому не нужные, содержавшиеся до этого в очень плохих условиях. Сейчас у Кимов их десять. В этом доме с ними обращаются, как с домашними кошками. Уже дважды у одной из тигриц появлялись малыши: недавно родились четверо. Они живут вместе с Дмитрием и Яной, потому что требуют постоянного ухода и кормления. Остальные коты, как их ласково называют хозяева, живут в трейлерах и гуляют в просторных вольерах. Их Дмитрий делает сам. 2021-11-22T22:32 true PT5M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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