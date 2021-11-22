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Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников
Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников - РИА Новости, 22.11.2021
Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников
Артист цирка Дмитрий Ким и его жена-ветеринар Яна создали хоспис для диких кошек.
2021-11-22T22:32
2021-11-22T22:32
2021-11-22T22:32
видео
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Несколько лет назад они по воле случая выкупили умирающего тигренка из частного зоопарка. С этого началась новая история их семьи. Постепенно у них стали появляться большие кошки с разной судьбой: никому не нужные, содержавшиеся до этого в очень плохих условиях. Сейчас у Кимов их десять. В этом доме с ними обращаются, как с домашними кошками. Уже дважды у одной из тигриц появлялись малыши: недавно родились четверо. Они живут вместе с Дмитрием и Яной, потому что требуют постоянного ухода и кормления. Остальные коты, как их ласково называют хозяева, живут в трейлерах и гуляют в просторных вольерах. Их Дмитрий делает сам.
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РИА Новости
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Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников
Артист цирка Дмитрий Ким и его жена-ветеринар Яна создали хоспис для диких кошек. Несколько лет назад они по воле случая выкупили умирающего тигренка из частного зоопарка. С этого началась новая история их семьи. Постепенно у них стали появляться большие кошки с разной судьбой: никому не нужные, содержавшиеся до этого в очень плохих условиях. Сейчас у Кимов их десять. В этом доме с ними обращаются, как с домашними кошками. Уже дважды у одной из тигриц появлялись малыши: недавно родились четверо. Они живут вместе с Дмитрием и Яной, потому что требуют постоянного ухода и кормления. Остальные коты, как их ласково называют хозяева, живут в трейлерах и гуляют в просторных вольерах. Их Дмитрий делает сам.
2021-11-22T22:32
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видео, видео
Домашние тигры: артист цирка с женой создали приют для хищников
Артист цирка Дмитрий Ким и его жена-ветеринар Яна создали хоспис для диких кошек.