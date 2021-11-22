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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/testy-1760171333.html
Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными
Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными - РИА Новости, 22.11.2021
Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными
В первые трое суток после инфицирования коронавирусом тесты показывают положительный результат лишь в 20% случаев, этот показатель значимо увеличивается на 3-8... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:14
2021-11-22T14:14
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елена малинникова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В первые трое суток после инфицирования коронавирусом тесты показывают положительный результат лишь в 20% случаев, этот показатель значимо увеличивается на 3-8 сутки, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова."Есть исследования, достаточно серьезные… процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% - 80% положительных, а 20 – остаются в негативе", - сказала Малинникова на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".Она уточнила, что на 20-21 день инфицирования и далее увеличивается количество ложноотрицательных тестов на коронавирус, то есть вирус в организме еще сохраняется, а тест уже отрицательный.По словам Малинниковой, в настоящее время разрабатываются новые тест-системы для выявления COVID-19.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, елена малинникова
14:14 22.11.2021
 
Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными

Вирусолог Малинникова: тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными в первые дни заражения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В первые трое суток после инфицирования коронавирусом тесты показывают положительный результат лишь в 20% случаев, этот показатель значимо увеличивается на 3-8 сутки, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова.
"Есть исследования, достаточно серьезные… процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% - 80% положительных, а 20 – остаются в негативе", - сказала Малинникова на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Она уточнила, что на 20-21 день инфицирования и далее увеличивается количество ложноотрицательных тестов на коронавирус, то есть вирус в организме еще сохраняется, а тест уже отрицательный.
По словам Малинниковой, в настоящее время разрабатываются новые тест-системы для выявления COVID-19.
Экспресс-тестирование на COVID-19 в московском метро - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 11:15Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЕлена Малинникова
 
 
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