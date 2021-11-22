https://ria.ru/20211122/testy-1760171333.html

Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными

Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными - РИА Новости, 22.11.2021

Вирусолог объяснила, почему тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными

В первые трое суток после инфицирования коронавирусом тесты показывают положительный результат лишь в 20% случаев, этот показатель значимо увеличивается на 3-8... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:14

2021-11-22T14:14

2021-11-22T14:14

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елена малинникова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В первые трое суток после инфицирования коронавирусом тесты показывают положительный результат лишь в 20% случаев, этот показатель значимо увеличивается на 3-8 сутки, заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н. Елена Малинникова."Есть исследования, достаточно серьезные… процент ложноотрицательных результатов пропорционален времени инфицирования. В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20% выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает, но вырастает, честно говоря, до 80% - 80% положительных, а 20 – остаются в негативе", - сказала Малинникова на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".Она уточнила, что на 20-21 день инфицирования и далее увеличивается количество ложноотрицательных тестов на коронавирус, то есть вирус в организме еще сохраняется, а тест уже отрицательный.По словам Малинниковой, в настоящее время разрабатываются новые тест-системы для выявления COVID-19.

https://ria.ru/20211119/ekspress-test-1759763573.html

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