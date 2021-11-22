https://ria.ru/20211122/test-sistema-1760243166.html

ВОЗ порекомендовала российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона

ВОЗ порекомендовала российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона - РИА Новости, 22.11.2021

ВОЗ порекомендовала российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона

Всемирная организация здравоохранения в рамках исследования качества тестов на коронавирус, применяемых на территории Узбекистана, рекомендовала использовать... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:06

2021-11-22T20:06

2021-11-22T20:07

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коронавирусы

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения в рамках исследования качества тестов на коронавирус, применяемых на территории Узбекистана, рекомендовала использовать тест-систему "АмплиТест", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, в качестве эталонного метода, сообщила пресс-служба ФМБА.В Узбекистане на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в рамках тренинга прошли испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в стране. Испытания организовал Институт микробиологии им. Роберта Коха в рамках миссии ВОЗ."На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Тест-системы были проанализированы на предмет эффективности и чувствительности, уточнили в пресс-службе."Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба."АмплиТест" позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211122/testy-1760171333.html

https://ria.ru/20211026/testirovanie-1756318600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, узбекистан, вероника скворцова, снг, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии