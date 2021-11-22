20:06 22.11.2021 (обновлено: 20:07 22.11.2021)
ВОЗ порекомендовала российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона
ВОЗ рекомендовала тест-систему ФМБА на COVID-19 в качестве эталонной в Узбекистане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения в рамках исследования качества тестов на коронавирус, применяемых на территории Узбекистана, рекомендовала использовать тест-систему "АмплиТест", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, в качестве эталонного метода, сообщила пресс-служба ФМБА.
В Узбекистане на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья в рамках тренинга прошли испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в стране. Испытания организовал Институт микробиологии им. Роберта Коха в рамках миссии ВОЗ.
"На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.
Тест-системы были проанализированы на предмет эффективности и чувствительности, уточнили в пресс-службе.
"Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба.
"АмплиТест" позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса, отметили в ведомстве.
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