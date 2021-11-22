https://ria.ru/20211122/teplokhod-1760114993.html

В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели

В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели - РИА Новости, 22.11.2021

В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели

Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и продолжил путь к месту назначения, сообщил РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:47

2021-11-22T09:47

2021-11-22T10:20

происшествия

астраханская область

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и продолжил путь к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.Теплоход, следовавший по маршруту месторождение имени Филановского - порт Астрахань с восемью членами экипажа, сел на мель на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в воскресенье днем. Судовой ход нарушен не был."По состоянию на 07.00 (60.00 мск) понедельника, "Абескун" самостоятельно снялся с мели и продолжил путь к месту назначения", - сказал собеседник агентства. В результате инцидента пострадавших нет.

https://ria.ru/20210903/teplokhod-1748609126.html

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астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань, россия