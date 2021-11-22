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В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели
В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели - РИА Новости, 22.11.2021
В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели
Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и продолжил путь к месту назначения, сообщил РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:47
2021-11-22T10:20
происшествия
астраханская область
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и продолжил путь к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.Теплоход, следовавший по маршруту месторождение имени Филановского - порт Астрахань с восемью членами экипажа, сел на мель на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в воскресенье днем. Судовой ход нарушен не был."По состоянию на 07.00 (60.00 мск) понедельника, "Абескун" самостоятельно снялся с мели и продолжил путь к месту назначения", - сказал собеседник агентства. В результате инцидента пострадавших нет.
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происшествия, астраханская область, астрахань, россия
09:47 22.11.2021 (обновлено: 10:20 22.11.2021)
 
В Волго-Каспийском канале теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели

В Волго-Каспийском канале в Астраханской области теплоход самостоятельно снялся с мели

© Фото : ГУ МЧС по Астраханской областиТеплоход "Абескун"
Теплоход Абескун - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : ГУ МЧС по Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Теплоход "Абескун" самостоятельно снялся с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и продолжил путь к месту назначения, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Теплоход, следовавший по маршруту месторождение имени Филановского - порт Астрахань с восемью членами экипажа, сел на мель на 158-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в воскресенье днем. Судовой ход нарушен не был.
"По состоянию на 07.00 (60.00 мск) понедельника, "Абескун" самостоятельно снялся с мели и продолжил путь к месту назначения", - сказал собеседник агентства. В результате инцидента пострадавших нет.
Волга - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:17
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