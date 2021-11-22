15:27 22.11.2021 (обновлено: 15:31 22.11.2021)
В самарской квартире нашли тело ребенка
В Самаре в квартире нашли тело четырехлетней девочки
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Следователи ищут мать четырехлетней девочки, чье тело обнаружено в квартире в Самаре, по факту гибели ребенка организована проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, тело четырехлетней девочки нашли 20 ноября в квартире в доме по улице Санфировой в Октябрьском районе Самары. В ходе проверки следователи установили, что жилое помещение снимала ее 41-летняя мать. По данным СУСК, тело ребенка обнаружили собственники квартиры, так как женщина перестала выходить на связь.
"Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту обнаружения тела ребенка 2017 года рождения без признаков жизни проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей, а также назначили комплекс экспертиз в целях установления причин гибели ребенка.
По информации прокуратуры региона, на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов. Проверку ведет также прокуратура Октябрьского района Самары.
23 октября, 18:38В Оренбургской области нашли тело девушки