https://ria.ru/20211122/tailand-1760210802.html

Власти Таиланда призвали туристов не пренебрегать действующими правилами

Власти Таиланда призвали туристов не пренебрегать действующими правилами - РИА Новости, 22.11.2021

Власти Таиланда призвали туристов не пренебрегать действующими правилами

Власти Таиланда призвали иностранных путешественников, посещающих Королевство по бескарантинной схеме или по программе "туристических песочниц" выполнять все... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:09

2021-11-22T19:09

2021-11-22T19:09

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БАНГКОК, 22 ноя — РИА Новости. Власти Таиланда призвали иностранных путешественников, посещающих Королевство по бескарантинной схеме или по программе "туристических песочниц" выполнять все правила въезда и пребывания в стране, которыми некоторые пренебрегают.Об этом заявила в понедельник на брифинге в Доме правительства в Бангкоке заместитель пресс-секретаря правительственного Центра по контролю распространения и борьбе с COVID-19 доктор Апхисамай Сирангсан."Некоторые туристы пренебрегают требованием о заказе на первые сутки пребывания номеров в гостиницах, включенных в схемы въезда без карантина. Эти отели имеют сертификаты SHA (Safety and Health Administration — Управления безопасности здоровья Таиланда), и номера в них сдаются в пакете с индивидуальным "изолированным" трансфером из аэропорта и ПЦР-тестом по прибытии", — сказала она.По ее словам, путешественники должны понимать, что заказ именно такого отеля — это не рекомендация, а требование. "Гостиницы, сертифицированные SHA, связаны договорами с ведущими больницами. И в случае положительного результата ПЦР-теста инфицированный COVID-19 турист будет изолирован, госпитализирован по страховке, и ему будет оказана помощь", — пояснила Сирангсан.Когда прибывший гость не имеет оплаченного номера в таком отеле, представители органов полиции и здравоохранения помогают заказать гостиницу вместе с трансфером и ПЦР-тестом прямо из аэропорта. Но иногда такой турист получает предложение от "доброжелателей", и в результате платит за жилье гораздо дороже."Если количество таких случаев увеличится, ситуация может измениться, потому что по правилам полностью вакцинированный путешественник, не имеющий при этом оплаченного заказа отеля с сертификатом SHA, может быть не допущен на территорию Таиланда", — сказала она. И добавила, что часто в подобных ситуациях виноваты гостиницы, не имеющие сертификатов SHA и при этом принимающие заказы от иностранцев через интернет, предлагая им цены ниже минимальных для отелей с SHA-сертификатом."Мы боремся с этим явлением. Сейчас, в конце ноября, у гостиниц, не прошедших сертификацию, уже нет никаких отговорок типа "не успели". Но и самим туристам и туроператорам следует внимательнее относиться к заказу отелей по бескарантинным схемам", — сказала Сирангсан.Еще одним нарушением, которое встречается гораздо чаще, является отказ надевать маску в общественных местах, начиная с аэропорта."Хочу напомнить путешественникам, что ношение масок в Таиланде обязательно для всех при посещении общественных мест, нахождении в местах большого скопления людей и участии в любых общественных или массовых мероприятиях. Отказ носить маску карается штрафом, максимальный размер которого — 20 тысяч таиландских бат (около 650 долларов)", — пояснила Сирангсан.Заместитель пресс-секретаря правительственного ковид-центра также сообщила, что за период с 1 по 21 ноября 2021 года в Таиланд въехали 85 608 иностранных путешественников, из них только 112 человек оказались инфицированными COVID-19 по результатам ПЦР-тестов по прибытии."Из 85 608 путешественников въехали в Таиланд по бескарантинной схеме для прибывающих из 63 иностранных государств и территорий с высокой долей вакцинации населения 66 622 человека, а по схеме "туристических песочниц" — 16 228 человек. Еще 3758 человек не были вакцинированы или были не полностью вакцинированы и по прибытии прошли 10-дневный карантин", — сообщила Сирангсан.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20211119/puteshestviya-1759578519.html

https://ria.ru/20211122/avstraliya-1760133339.html

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