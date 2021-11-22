https://ria.ru/20211122/svr-1760195973.html

СВР назвала Госдеп рупором лживой информации

СВР назвала Госдеп рупором лживой информации - РИА Новости, 22.11.2021

СВР назвала Госдеп рупором лживой информации

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину, заявило пресс-бюро Службы внешней РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:02

2021-11-22T16:02

2021-11-22T16:42

украина

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США распространяет ложную информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки. "В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к "агрессии" в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", — отметили в ведомстве.В СВР указали, что Вашингтон, ссылаясь на некие "достоверные сведения", рисует "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города"."Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды", — заявили в пресс-бюро.При этом в ведомстве подчеркнули, что подобное поведение может привести к крайне опасным последствиям."Приписываемая министру пропаганды гитлеровской Германии Йозефу Геббельсу цитата гласит: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в нее верит". Конечно, такая линия вписывается в антироссийский курс Запада", — отметили в Службе внешней разведки.В СВР также выразили беспокойство в связи с продвижением ВСУ вглубь "серой зоны" в Донбассе и наращиванием группировки войск в приграничных районах, которое происходит при полной поддержке Запада.В зарубежных СМИ все чаще стали публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211122/blumberg-1760168738.html

https://ria.ru/20211119/protivodeystvie-1759901871.html

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украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире, ситуация в днр и лнр