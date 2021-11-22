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В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса

В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса - РИА Новости, 22.11.2021

В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса

Система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов начнет действовать в Новой Зеландии в ночь со 2 на 3 декабря, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:49

2021-11-22T11:49

2021-11-22T11:49

распространение коронавируса

в мире

новая зеландия

джасинда ардерн

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов начнет действовать в Новой Зеландии в ночь со 2 на 3 декабря, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн."Система светофора начнет действовать по всей стране с 11 часов 59 минут вторника, 2 декабря", - сказала премьер на пресс-конференции, запись трансляции которой опубликована во всемирной сети.Фактически новая система начнет действовать с 3 декабря. По словам Ардерн, соответствующий законопроект будет представлен и принят парламентом на этой неделе.Как сообщалось ранее, 29 ноября состоится заседание правительства Новой Зеландии, на котором будет решено, какие уровни угрозы будут объявлены для разных районов страны - красный, желтый или зеленый."Для большей части, если вы вакцинированы, вы сможете передвигаться и делать, все что обычно делаете... с той разницей, что будут разные ограничения по числу разрешенных скоплений людей", - сказала Ардерн. Во многом цвет "светофора" в том или ином районе Новой Зеландии будет зависеть от уровня вакцинации местного населения от COVID-19.В настоящее время около 83% жителей Новой Зеландии привиты двумя дозами вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20211112/avstraliya-1758768664.html

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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, коронавирус covid-19