https://ria.ru/20211122/svetofor-1760136333.html
В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса
В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса - РИА Новости, 22.11.2021
В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса
Система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов начнет действовать в Новой Зеландии в ночь со 2 на 3 декабря, сообщила в понедельник... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:49
2021-11-22T11:49
2021-11-22T11:49
распространение коронавируса
в мире
новая зеландия
джасинда ардерн
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов начнет действовать в Новой Зеландии в ночь со 2 на 3 декабря, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн."Система светофора начнет действовать по всей стране с 11 часов 59 минут вторника, 2 декабря", - сказала премьер на пресс-конференции, запись трансляции которой опубликована во всемирной сети.Фактически новая система начнет действовать с 3 декабря. По словам Ардерн, соответствующий законопроект будет представлен и принят парламентом на этой неделе.Как сообщалось ранее, 29 ноября состоится заседание правительства Новой Зеландии, на котором будет решено, какие уровни угрозы будут объявлены для разных районов страны - красный, желтый или зеленый."Для большей части, если вы вакцинированы, вы сможете передвигаться и делать, все что обычно делаете... с той разницей, что будут разные ограничения по числу разрешенных скоплений людей", - сказала Ардерн. Во многом цвет "светофора" в том или ином районе Новой Зеландии будет зависеть от уровня вакцинации местного населения от COVID-19.В настоящее время около 83% жителей Новой Зеландии привиты двумя дозами вакцин от коронавируса.
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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, коронавирус covid-19
В Новой Зеландии введут систему "светофора" против коронавируса
В Новой Зеландии локдауны заменят системой "светофора" против коронавируса
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Система "светофора" для оповещения о рисках COVID-19 вместо локдаунов начнет действовать в Новой Зеландии
в ночь со 2 на 3 декабря, сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн
.
"Система светофора начнет действовать по всей стране с 11 часов 59 минут вторника, 2 декабря", - сказала премьер на пресс-конференции, запись трансляции которой опубликована во всемирной сети.
Фактически новая система начнет действовать с 3 декабря. По словам Ардерн, соответствующий законопроект будет представлен и принят парламентом на этой неделе.
Как сообщалось ранее, 29 ноября состоится заседание правительства Новой Зеландии, на котором будет решено, какие уровни угрозы будут объявлены для разных районов страны - красный, желтый или зеленый.
"Для большей части, если вы вакцинированы, вы сможете передвигаться и делать, все что обычно делаете... с той разницей, что будут разные ограничения по числу разрешенных скоплений людей", - сказала Ардерн. Во многом цвет "светофора" в том или ином районе Новой Зеландии будет зависеть от уровня вакцинации местного населения от COVID-19.
В настоящее время около 83% жителей Новой Зеландии привиты двумя дозами вакцин от коронавируса.