https://ria.ru/20211122/submarina-1760108207.html
Столкнувшуюся с "Курском" субмарину нашли у берегов Норвегии
Столкнувшуюся с "Курском" субмарину нашли у берегов Норвегии - РИА Новости, 22.11.2021
Столкнувшуюся с "Курском" субмарину нашли у берегов Норвегии
Противолодочная авиация ВМФ РФ обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой "Курск" иностранную субмарину у берегов Норвегии, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:20
2021-11-22T08:20
2021-11-22T10:52
происшествия
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
вячеслав попов
вмс великобритании
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противолодочная авиация ВМФ РФ обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой "Курск" иностранную субмарину у берегов Норвегии, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов."Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.Адмирал заявил РИА Новости, что "Курск" погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за "Курском", но слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта". Он отметил, что иностранная подлодка пострадала в результате столкновения с "Курском" и последующего большого взрыва боезапаса на нем."Она (иностранная подлодка – ред.) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии", - сказал Попов.Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах."А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение", - сказал адмирал.По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
https://ria.ru/20211122/signaly-1760107753.html
https://ria.ru/20211122/podlodka-1760107354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760124931_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51c61f2f4018d78b8473fdecac9ef795.jpg
Попов о столкновении "Курска" с другой подлодкой
Атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно "с вероятностью 90%", заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом. "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях, погибли.
2021-11-22T08:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, вячеслав попов, вмс великобритании
08:20 22.11.2021 (обновлено: 10:52 22.11.2021)
Столкнувшуюся с "Курском" субмарину нашли у берегов Норвегии
Столкнувшуюся с "Курском" иностранную субмарину нашли у берегов Норвегии
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Противолодочная авиация ВМФ РФ обнаружила столкнувшуюся с российской атомной подлодкой "Курск" иностранную субмарину у берегов Норвегии, заявил в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.
"Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
Адмирал заявил РИА Новости, что "Курск" погиб в результате столкновения с субмариной НАТО
, и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за "Курском", но слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта". Он отметил, что иностранная подлодка пострадала в результате столкновения с "Курском" и последующего большого взрыва боезапаса на нем.
"Она (иностранная подлодка – ред.) некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться. И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии", - сказал Попов.
Он напомнил, что учения Северного флота в августе 2000 года проходили в том числе в нейтральных водах.
"А задача, одна из задач, а в мирное время ее считать можно одной из главных задач – ведение разведки силами подводных лодок. Там не одна была подводная лодка, по моим данным, их было три подводные лодки, они вели нормальную разведку, заведомо зная, что будет проводиться на Северном флоте большое учение", - сказал адмирал.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США
, а также Splendid ВМС Великобритании
. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон
провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.
Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru