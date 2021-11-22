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В Москве мужчина получил 2,5 года колонии за стрельбу по автобусу

В Москве мужчина получил 2,5 года колонии за стрельбу по автобусу - РИА Новости, 22.11.2021

В Москве мужчина получил 2,5 года колонии за стрельбу по автобусу

Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии общего режима водителя иномарки, который в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в стекло... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:50

2021-11-22T14:50

2021-11-22T14:50

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 2,5 годам колонии общего режима водителя иномарки, который в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в стекло пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя столицы Бориса Князева. Он осужден за совершение преступления предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 16 июля обвиняемый на Mercedes-Benz AMG G 63 во время поворота налево перекрыл проезд пассажирскому автобусу. В прокуратуре уточнили, что после этого у водителей возник конфликт, и водитель окончательно заблокировал автобусу возможность продолжить движение. После этого злоумышленник выстрелил в лобовое стекло общественного транспорта из травматического пистолета. После инцидента он скрылся. В результате стрельбы пострадавших не было."С учетом позиции государственного обвинителя Хамовнической межрайонной прокуратуры суд приговорил Князева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе.Осужденный взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20211115/strelba-1759060924.html

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происшествия, москва, россия