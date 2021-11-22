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США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров
США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2021
США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров
США и некоторые страны Европы носятся по всему миру и пытаются запрещать третьим странам торговать и сотрудничать с Россией и Китаем, заявил министр иностранных РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:08
2021-11-22T14:08
2021-11-22T14:12
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сергей лавров
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США и некоторые страны Европы носятся по всему миру и пытаются запрещать третьим странам торговать и сотрудничать с Россией и Китаем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил Лавров, Россия, в отличие от стран Запада, никогда никому из партнеров не советует, с кем дружить, а с кем не общаться."Наши американские коллеги и некоторые европейские (коллеги) по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем. Это факты, которые они особо не скрывают. Мы никогда подобных условий никому не выдвигаем", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html
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в мире, сша, сергей лавров, россия
14:08 22.11.2021 (обновлено: 14:12 22.11.2021)
США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров
Лавров: США носятся по всему миру и пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией