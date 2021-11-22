https://ria.ru/20211122/ssha-1760170413.html

США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров

США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 22.11.2021

США пытаются запрещать третьим странам торговать с Россией, заявил Лавров

США и некоторые страны Европы носятся по всему миру и пытаются запрещать третьим странам торговать и сотрудничать с Россией и Китаем, заявил министр иностранных РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:08

2021-11-22T14:08

2021-11-22T14:12

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сша

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США и некоторые страны Европы носятся по всему миру и пытаются запрещать третьим странам торговать и сотрудничать с Россией и Китаем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Как отметил Лавров, Россия, в отличие от стран Запада, никогда никому из партнеров не советует, с кем дружить, а с кем не общаться."Наши американские коллеги и некоторые европейские (коллеги) по всему свету носятся и требуют прекратить торговлю, экономику, инвестиционное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество с Россией и Китаем. Это факты, которые они особо не скрывают. Мы никогда подобных условий никому не выдвигаем", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760162341.html

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в мире, сша, сергей лавров, россия