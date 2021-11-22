https://ria.ru/20211122/sotsproekty-1760194266.html

Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей

Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей

Совокупная величина лизингового портфеля ВТБ Лизинг, приходящегося на зеленые и социальные проекты, составляет 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:52

2021-11-22T15:52

2021-11-22T15:52

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совокупная величина лизингового портфеля ВТБ Лизинг, приходящегося на зеленые и социальные проекты, составляет 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Почти половина нынешнего ESG-портфеля компании – 4,5 миллиарда рублей – приходится на энергоэффективный транспорт: электрический автотранспорт и транспорт на ГМТ. ВТБ Лизинг прорабатывает возможности по увеличению портфеля в ESG-проектах за счет более гибких условий финансирования.Интеграция ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками соответствует Стратегии банка ВТБ в области устойчивого развития на 2022 – 2025 годы, которую наблюдательный совет банка утвердил 19 ноября 2021 года. Документ включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.Развитие ESG-финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.

https://ria.ru/20211102/biznes-1757382222.html

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новости компаний - экономика, втб, втб лизинг