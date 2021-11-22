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Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей
Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей
Совокупная величина лизингового портфеля ВТБ Лизинг, приходящегося на зеленые и социальные проекты, составляет 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:52
2021-11-22T15:52
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совокупная величина лизингового портфеля ВТБ Лизинг, приходящегося на зеленые и социальные проекты, составляет 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Почти половина нынешнего ESG-портфеля компании – 4,5 миллиарда рублей – приходится на энергоэффективный транспорт: электрический автотранспорт и транспорт на ГМТ. ВТБ Лизинг прорабатывает возможности по увеличению портфеля в ESG-проектах за счет более гибких условий финансирования.Интеграция ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками соответствует Стратегии банка ВТБ в области устойчивого развития на 2022 – 2025 годы, которую наблюдательный совет банка утвердил 19 ноября 2021 года. Документ включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.Развитие ESG-финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.
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новости компаний - экономика, втб, втб лизинг
15:52 22.11.2021
 

Портфель ВТБ Лизинг по зеленым и соцпроектам превысил 11 млрд рублей

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совокупная величина лизингового портфеля ВТБ Лизинг, приходящегося на зеленые и социальные проекты, составляет 11,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Почти половина нынешнего ESG-портфеля компании – 4,5 миллиарда рублей – приходится на энергоэффективный транспорт: электрический автотранспорт и транспорт на ГМТ. ВТБ Лизинг прорабатывает возможности по увеличению портфеля в ESG-проектах за счет более гибких условий финансирования.
"В 2022-23 годах мы планируем внедрить критерии по ESG-оценке лизингополучателя и учитывать ее при решении о выдаче лизинга. Компания нацелена на финансирование проектов, направленных на уменьшение негативного влияния на окружающую среду, создание новых рабочих мест, улучшение транспортной мобильности, развитие инфраструктуры. Стимулированию внедрения принципов ESG в лизинговом секторе способствовало бы предоставление госсубсидий и налоговых льгот на такие проекты", - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводит пресс-служба.
Интеграция ESG-факторов в систему корпоративного управления и систему интегрированного управления рисками соответствует Стратегии банка ВТБ в области устойчивого развития на 2022 – 2025 годы, которую наблюдательный совет банка утвердил 19 ноября 2021 года. Документ включает пять ключевых направлений работы для достижения целей устойчивого развития ВТБ, отражающих значимые для окружающей среды, общества и бизнеса аспекты деятельности банка.
"ESG повестка становится все более важным фактором мирового развития в целом и рынка лизинга в частности, ведь основная отрасль, с которой работает лизинг – транспорт, и здесь назрела значительная трансформация, которая должна привести к снижению выбросов и решению многих социальных задач, в частности, к повышению мобильности населения. ВТБ Лизинг намерен предложить наиболее интересные условия для реализации таких зеленых и социальных проектов и готовы подходить максимально гибко к их обсуждению", - сказал Ивантер.
Развитие ESG-финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате.
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