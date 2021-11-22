https://ria.ru/20211122/sotsialisty-1760106469.html

В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах

В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах - РИА Новости, 22.11.2021

В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах

Национальный избирательный совет Венесуэлы CNE огласил предварительные результаты голосования на "мегавыборах-2021", согласно которым 20 из 23 губернаторских... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T07:29

2021-11-22T07:29

2021-11-22T07:29

в мире

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы CNE огласил предварительные результаты голосования на "мегавыборах-2021", согласно которым 20 из 23 губернаторских постов занимают кандидаты Единой социалистической партии PSUV."Результаты, которые подсчитаны, отражают данные 90,21% бюллетеней и участие 41,8% избирателей, в общей сложности - 8 151 793 граждан", - заявил глава CNE.Согласно озвученным данным, кандидаты Единой социалистической партии Венесуэлы добились победы в 20 из 23 штатов страны, исключением стали Кохедес, Нуэва-Эспарта и Сулия.

https://ria.ru/20211122/maduro-1760105325.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венесуэла