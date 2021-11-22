https://ria.ru/20211122/sotsialisty-1760106469.html
В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах
В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах - РИА Новости, 22.11.2021
В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах
Национальный избирательный совет Венесуэлы CNE огласил предварительные результаты голосования на "мегавыборах-2021", согласно которым 20 из 23 губернаторских... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T07:29
2021-11-22T07:29
2021-11-22T07:29
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальный избирательный совет Венесуэлы CNE огласил предварительные результаты голосования на "мегавыборах-2021", согласно которым 20 из 23 губернаторских постов занимают кандидаты Единой социалистической партии PSUV."Результаты, которые подсчитаны, отражают данные 90,21% бюллетеней и участие 41,8% избирателей, в общей сложности - 8 151 793 граждан", - заявил глава CNE.Согласно озвученным данным, кандидаты Единой социалистической партии Венесуэлы добились победы в 20 из 23 штатов страны, исключением стали Кохедес, Нуэва-Эспарта и Сулия.
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в мире, венесуэла
В Венесуэле социалисты лидируют на региональных выборах
В Венесуэле кандидаты Единой социалистической партии лидируют на региональных выборах