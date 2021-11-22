https://ria.ru/20211122/sochi-1760114772.html

В Сочи проводника поезда заподозрили в краже 27 подстаканников

В Сочи проводника поезда заподозрили в краже 27 подстаканников - РИА Новости, 22.11.2021

В Сочи проводника поезда заподозрили в краже 27 подстаканников

Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека – проводника пассажирского поезда, который подозревается в краже 27 металлических подстаканников,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:46

2021-11-22T09:46

2021-11-22T09:46

происшествия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека – проводника пассажирского поезда, который подозревается в краже 27 металлических подстаканников, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.Как сообщает ведомство, в дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции обратился руководитель вагонного участка с просьбой отыскать 27 пропавших подстаканников. В процессе розыскных мероприятий выяснилось, что подстаканники, предположительно, украл 20-летний молодой человек, работающий проводником поезда. По данным транспортной полиции края, мужчина, находившийся на территории предприятия поздно ночью, зашёл в купе проводников стоявшего поезда и похитил оттуда подстаканники."В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 20-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", - отмечается в релизе.Как сообщили РИА Новости в транспортной полиция края, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20211114/krazha-1758972971.html

краснодарский край

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи