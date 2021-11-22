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Россия передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута
Россия передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 22.11.2021
Россия передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута
Россия передала Ливану спутниковые снимки, связанные со взрывом порта Бейрута, сообщил на пресс-конференции со своим ливанским коллегой глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:33
2021-11-22T15:34
в мире
бейрут
россия
ливан
роскосмос
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия передала Ливану спутниковые снимки, связанные со взрывом порта Бейрута, сообщил на пресс-конференции со своим ливанским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров."По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого (взрыва в порту Бейрута - ред.) инцидента", - рассказал глава МИД РФ."Мы рассмотрели перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года", - также добавил Лавров.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, передачей спутниковых снимков Москва выполнила поручение президента Владимира Путина, "Роскосмос" предоставил соответствующие снимки, которые отражают ситуацию в порту на весну прошлого года до взрыва и уже после взрывов."Эксперты "Роскосмоса" сказали, что специалисты должны понять по характеру разрушений, что это могло быть, с чем это могло быть связано. Будем надеяться, что соответствующие специалисты в Ливане с помощью, может быть, каких-то иностранных коллег разберутся в этом вопросе, который действительно становится очень сильным политическим раздражителем для Ливана. Мы хотим его как можно скорее снять", - отметил глава МИД РФ."Хотел бы поблагодарить российскую сторону за предоставление снимков, связанных со взрывом, который произошел тогда в порту Бейрута. Безусловно, эти данные позволят нам провести справедливое расследование случившегося", - сказал министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
https://ria.ru/20211122/livan-1760162987.html
https://ria.ru/20211120/lavrov-1759963565.html
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в мире, бейрут, россия, ливан, роскосмос, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
13:33 22.11.2021 (обновлено: 15:34 22.11.2021)
 
Россия передала Ливану спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута

Лавров: Россия передала Ливану спутниковые снимки, связанные со взрывом в порту Бейрута

© AP Photo / Hussein Malla, FileПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Hussein Malla, File
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия передала Ливану спутниковые снимки, связанные со взрывом порта Бейрута, сообщил на пресс-конференции со своим ливанским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, они помогут в расследовании причин этого (взрыва в порту Бейрута - ред.) инцидента", - рассказал глава МИД РФ.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 13:42
Лавров обсудил с главой МИД Ливана восстановление порта в Бейруте
"Мы рассмотрели перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрывов в порту Бейрута 4 августа 2020 года", - также добавил Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, передачей спутниковых снимков Москва выполнила поручение президента Владимира Путина, "Роскосмос" предоставил соответствующие снимки, которые отражают ситуацию в порту на весну прошлого года до взрыва и уже после взрывов.
"Эксперты "Роскосмоса" сказали, что специалисты должны понять по характеру разрушений, что это могло быть, с чем это могло быть связано. Будем надеяться, что соответствующие специалисты в Ливане с помощью, может быть, каких-то иностранных коллег разберутся в этом вопросе, который действительно становится очень сильным политическим раздражителем для Ливана. Мы хотим его как можно скорее снять", - отметил глава МИД РФ.
"Хотел бы поблагодарить российскую сторону за предоставление снимков, связанных со взрывом, который произошел тогда в порту Бейрута. Безусловно, эти данные позволят нам провести справедливое расследование случившегося", - сказал министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 15:43
Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию в Сирии
 
В миреБейрутРоссияЛиванРоскосмосМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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