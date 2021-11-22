https://ria.ru/20211122/smi-1760131972.html

В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях

В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях - РИА Новости, 22.11.2021

В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях

Власти РФ меняют формат грантовой поддержки СМИ, в следующем году они планируют стимулировать присутствие медиа в социальных сетях, заявил глава Минцифры Максут РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:24

2021-11-22T11:24

2021-11-22T11:24

союзное государство

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости Власти РФ меняют формат грантовой поддержки СМИ, в следующем году они планируют стимулировать присутствие медиа в социальных сетях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Государство очень активно стимулирует переход медиа в социальные сети, в соцмедиа формат. Со следующего года, например, мы будем выставлять это как дополнительный KPI для тех грантов, которые мы выделяем на поддержку медиа. Количество подписчиков, присутствие - все это будет обязательно требоваться от тех изданий, которые будут получать гранты на поддержку", - сказал Шадаев, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"."Используя систему грантового финансирования, мы будем стимулировать СМИ к более активному, расширенному присутствию в социальных медиа, социальных сетях", - добавил он.Говоря о возможных совместных инициативах с белорусской стороной в этой сфере, Шадаев отметил: "Мы сейчас находимся в стадии переформатирования программы грантовой поддержки, можно это обсуждать... мы открыты".

https://ria.ru/20211122/mezentsev-1760130836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия