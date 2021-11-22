https://ria.ru/20211122/smi-1760131972.html
В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях
В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях - РИА Новости, 22.11.2021
В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях
Власти РФ меняют формат грантовой поддержки СМИ, в следующем году они планируют стимулировать присутствие медиа в социальных сетях, заявил глава Минцифры Максут РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:24
2021-11-22T11:24
2021-11-22T11:24
союзное государство
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости Власти РФ меняют формат грантовой поддержки СМИ, в следующем году они планируют стимулировать присутствие медиа в социальных сетях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев."Государство очень активно стимулирует переход медиа в социальные сети, в соцмедиа формат. Со следующего года, например, мы будем выставлять это как дополнительный KPI для тех грантов, которые мы выделяем на поддержку медиа. Количество подписчиков, присутствие - все это будет обязательно требоваться от тех изданий, которые будут получать гранты на поддержку", - сказал Шадаев, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"."Используя систему грантового финансирования, мы будем стимулировать СМИ к более активному, расширенному присутствию в социальных медиа, социальных сетях", - добавил он.Говоря о возможных совместных инициативах с белорусской стороной в этой сфере, Шадаев отметил: "Мы сейчас находимся в стадии переформатирования программы грантовой поддержки, можно это обсуждать... мы открыты".
https://ria.ru/20211122/mezentsev-1760130836.html
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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
В России будут стимулировать работу СМИ в соцсетях
В России в рамках грантовой поддержки будут стимулировать работу СМИ в социальных сетях
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости
Власти РФ
меняют формат грантовой поддержки СМИ, в следующем году они планируют стимулировать присутствие медиа в социальных сетях, заявил глава Минцифры Максут Шадаев
.
"Государство очень активно стимулирует переход медиа в социальные сети, в соцмедиа формат. Со следующего года, например, мы будем выставлять это как дополнительный KPI для тех грантов, которые мы выделяем на поддержку медиа. Количество подписчиков, присутствие - все это будет обязательно требоваться от тех изданий, которые будут получать гранты на поддержку", - сказал Шадаев, выступая на российско-белорусском экспертно-медийном форуме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху".
"Используя систему грантового финансирования, мы будем стимулировать СМИ к более активному, расширенному присутствию в социальных медиа, социальных сетях", - добавил он.
Говоря о возможных совместных инициативах с белорусской стороной в этой сфере, Шадаев отметил: "Мы сейчас находимся в стадии переформатирования программы грантовой поддержки, можно это обсуждать... мы открыты".