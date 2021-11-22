https://ria.ru/20211122/siriya-1760199352.html
В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве
В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве - РИА Новости, 22.11.2021
В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве
Четверо сирийских военных погибли в городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва автомобиля, произошедшего при перевозке мин, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:21
2021-11-22T16:21
2021-11-22T16:29
война в сирии
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/67/1559796715_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_040346b88bca41c190885f50535506a0.jpg
ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли в городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва автомобиля, произошедшего при перевозке мин, сообщил РИА Новости источник в местных органах безопасности."Четверо сирийских военных погибли при взрыве автомобиле, принадлежащем инженерным подразделениям, в районе Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Взрыв случился при перевозке мин, оставшихся от "Исламского государства"*", - сказал источник.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155979/67/1559796715_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ff3fe7a180d2f7d8908f58227ae8baf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)
16:21 22.11.2021 (обновлено: 16:29 22.11.2021)
В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве
В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве автомобиля при перевозке мин
ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли в городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва автомобиля, произошедшего при перевозке мин, сообщил РИА Новости источник в местных органах безопасности.
"Четверо сирийских военных погибли при взрыве автомобиле, принадлежащем инженерным подразделениям, в районе Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Взрыв случился при перевозке мин, оставшихся от "Исламского государства"*", - сказал источник.
* Террористическая организация, запрещена в России