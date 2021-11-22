https://ria.ru/20211122/siriya-1760199352.html

В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве

В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве - РИА Новости, 22.11.2021

В Дейр-эз-Зоре четверо сирийских военных погибли при взрыве

Четверо сирийских военных погибли в городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва автомобиля, произошедшего при перевозке мин, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:21

2021-11-22T16:21

2021-11-22T16:29

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дейр-эз-зор (мухафаза)

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ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Четверо сирийских военных погибли в городе Дейр-эз-Зор в результате взрыва автомобиля, произошедшего при перевозке мин, сообщил РИА Новости источник в местных органах безопасности."Четверо сирийских военных погибли при взрыве автомобиле, принадлежащем инженерным подразделениям, в районе Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Взрыв случился при перевозке мин, оставшихся от "Исламского государства"*", - сказал источник.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html

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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)