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https://ria.ru/20211122/signaly-1760107753.html
Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск"
Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск" - РИА Новости, 22.11.2021
Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск"
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:13
2021-11-22T10:24
общество
нато
баренцево море
вячеслав попов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом."Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.Попов заявил РИА Новости, что "Курск" погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за "Курском", но слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта"."Звуки, которые… Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная", - сказал Попов.По его словам, акустики на крейсере "Петр Великий" обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники "Курска".По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно "Курск", отметил адмирал.По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
https://ria.ru/20211122/podlodka-1760107354.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"На наших подводных лодках этого сигнала нет" – Попов о сигнале SOS около "Курска"
Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
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общество, нато, баренцево море, вячеслав попов
08:13 22.11.2021 (обновлено: 10:24 22.11.2021)
 
Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск"

Адмирал Попов: сигналы SOS подавал не "Курск", а находившаяся рядом субмарина НАТО

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом.
"Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.
Попов заявил РИА Новости, что "Курск" погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за "Курском", но слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Звуки, которые… Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная", - сказал Попов.
Попов смоделировал ситуацию на подводной лодке Курск - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
08:06
Адмирал Попов смоделировал ситуацию гибели подлодки "Курск"
По его словам, акустики на крейсере "Петр Великий" обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники "Курска".
По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно "Курск", отметил адмирал.
"Глубоко убежден, что это была иностранная подводная лодка, которая тоже пострадала, и пострадала в результате двух элементов: в результате столкновения с "Курском" и последующего большого взрыва боезапаса на "Курске". Вот эти два фактора повредили и ее", - сказал Попов.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.
Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru
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ОбществоНАТОБаренцево мореВячеслав Попов
 
 
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