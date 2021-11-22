https://ria.ru/20211122/signaly-1760107753.html

Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск"

Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск" - РИА Новости, 22.11.2021

Адмирал рассказал о сигналах SOS, подаваемых с места гибели АПЛ "Курск"

Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:13

2021-11-22T08:13

2021-11-22T10:24

общество

нато

баренцево море

вячеслав попов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760119188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b84cc2670f53ae521e52e20baf05f1f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом."Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.Попов заявил РИА Новости, что "Курск" погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, и ее название ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, натовская подлодка следила за "Курском", но слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта"."Звуки, которые… Стуки, точнее, естественно, нами были записаны, и я отправил их на берег вертолетом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки эти подаются не рукой человека непосредственно, а подаются механизмом, каким-то автоматом, механизмом. Вот, и подчеркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная", - сказал Попов.По его словам, акустики на крейсере "Петр Великий" обнаружили металлические стуки, которые по чередованию звуков, порядку их передачи обозначали сигнал SOS. После их фиксации корабли направились в этот район, предполагая, что возможно, это подводники "Курска".По словам Попова, приблизившись к источнику этих звуков, специалисты обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте, и последующий анализ показал, что это была иностранная подводная лодка. И неподалеку от нее затем акустические системы обнаружили непосредственно "Курск", отметил адмирал.По сообщениям в российских и иностранных СМИ, в районе учений находились АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Портал News24 сообщал, что министерство обороны России запросило Пентагон провести инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но российскому военному ведомству было в этом отказано и сообщено, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии". Такой же ответ последовал и из Лондона, сообщал портал.Полная версия интервью доступна на сайте visualrian.ru

https://ria.ru/20211122/podlodka-1760107354.html

https://ria.ru/20191019/1559974891.html

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"На наших подводных лодках этого сигнала нет" – Попов о сигнале SOS около "Курска" Сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская атомная подводная лодка "Курск", а находившаяся рядом и получившая повреждения субмарина НАТО, заявил в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, который на момент катастрофы занимал должность командующего Северным флотом. 2021-11-22T08:13 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нато, баренцево море, вячеслав попов