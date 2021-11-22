Шуфутинского не пустят на Украину с концертами
Шуфутинского не пустят на Украину с концертами после посещения Крыма
КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники владеют информацией о незаконном посещении российским певцом Михаилом Шуфутинским Крыма и будут действовать согласно нормам законодательства в случае его попытки въезда на Украину, сообщил пресс-секретарь госпогранслужбы Андрей Демченко.
На сайтах продаж билетов на концерты появилась афиша о планируемом выступлении певца в Киеве 8 марта 2022 года.
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"Ежедневно государственная пограничная служба продолжает работу в отношении лиц, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты", - цитирует Демченко издание "Украинская правда".
По его словам, относительно Шуфутинского в открытых источниках "достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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