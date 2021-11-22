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https://ria.ru/20211122/shtrafy-1760105836.html
Исследование показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы
Исследование показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы - РИА Новости, 22.11.2021
Исследование показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы
Треть россиян (38%) сталкивались с системой денежных штрафов на работе, чаще всего их размер составлял до 1 тысячи рублей, показало исследование Работа.ру,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:47
2021-11-22T06:47
общество
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Треть россиян (38%) сталкивались с системой денежных штрафов на работе, чаще всего их размер составлял до 1 тысячи рублей, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости.Согласно данным исследования, большинство россиян (62%) не сталкивались с системой денежных штрафов в компаниях, где они работали. Из тех же, кто с такой системой сталкивались, треть (33%) рассказали, что были оштрафованы сами, остальные - что такая практика в компании существовала, но не коснулась их лично.Зачастую штрафы работодателей составляли до 1 тысячи рублей — такую сумму указали 63% опрошенных, показало исследование. Пятая часть (19%) респондентов отметили, что в их компании штрафы составляли от 1 до 3 тысяч рублей, а каждый десятый (10%) указал штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Только 8% участников сталкивались со штрафами более 5 тысяч рублей.Чаще других, среди причин, по которым работодатель мог оштрафовать сотрудников, респонденты назвали ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (42%), опоздания (38%), нарушение техники безопасности (26%), недостача (20%), ненадлежащее общение с клиентами (14%) и несоответствие дресс-коду (9%).При этом большинство опрошенных (57%) не знают о запрете денежных штрафов для сотрудников по трудовому законодательству. Меньше половины респондентов (43%) указали, что в курсе такого запрета.Опрос проводился в ноябре среди более чем 6 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ. Часть вопросов задавалась только респондентам, которые сталкивались с системой штрафов на работе, - это более 2280 человек.
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общество, россия
06:47 22.11.2021
 
Исследование показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы

Исследование Работы.ру показало, что треть россиян работали в фирмах, где есть штрафы

© Depositphotos / stockassoОфис
Офис - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Треть россиян (38%) сталкивались с системой денежных штрафов на работе, чаще всего их размер составлял до 1 тысячи рублей, показало исследование Работа.ру, которое есть у РИА Новости.
Согласно данным исследования, большинство россиян (62%) не сталкивались с системой денежных штрафов в компаниях, где они работали. Из тех же, кто с такой системой сталкивались, треть (33%) рассказали, что были оштрафованы сами, остальные - что такая практика в компании существовала, но не коснулась их лично.
Зачастую штрафы работодателей составляли до 1 тысячи рублей — такую сумму указали 63% опрошенных, показало исследование. Пятая часть (19%) респондентов отметили, что в их компании штрафы составляли от 1 до 3 тысяч рублей, а каждый десятый (10%) указал штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Только 8% участников сталкивались со штрафами более 5 тысяч рублей.
Чаще других, среди причин, по которым работодатель мог оштрафовать сотрудников, респонденты назвали ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (42%), опоздания (38%), нарушение техники безопасности (26%), недостача (20%), ненадлежащее общение с клиентами (14%) и несоответствие дресс-коду (9%).
При этом большинство опрошенных (57%) не знают о запрете денежных штрафов для сотрудников по трудовому законодательству. Меньше половины респондентов (43%) указали, что в курсе такого запрета.
Опрос проводился в ноябре среди более чем 6 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов РФ. Часть вопросов задавалась только респондентам, которые сталкивались с системой штрафов на работе, - это более 2280 человек.
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