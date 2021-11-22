https://ria.ru/20211122/shtraf-1760217112.html

ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов

ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов - РИА Новости, 22.11.2021

ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:42

2021-11-22T17:42

2021-11-22T17:59

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

tele2 россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в связи с повышением тарифов в январе, сообщает ведомство."В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении.ФАС в феврале 2021 года возбудила дело в отношении "Т2 Мобайл" после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи - рост затронул более 12 миллионов абонентов-физических лиц и составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат оператора.В сентябре антимонопольная служба сообщила, что завершила рассмотрение дела. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Тогда ведомство потребовало от оператора снизить тарифы. Оператор Tele2, в свою очередь, заявил, что открыт к диалогу с ФАС по требованию о снижении тарифов и намерен отстаивать свою позицию в рамках юридических процедур.После сообщения ФАС о наложении штрафа, в пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что оператор "выбирает форму правовой защиты" в связи с этим делом. "Мы выбираем форму правовой защиты, но в любом случае всегда исходим из интересов клиентов Tele2", - указали в компании.

https://ria.ru/20211027/apple-1756425538.html

https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), tele2 россия, россия