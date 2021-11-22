https://ria.ru/20211122/shtraf-1760217112.html
ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов
ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов - РИА Новости, 22.11.2021
ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:42
2021-11-22T17:42
2021-11-22T17:59
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
tele2 россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в связи с повышением тарифов в январе, сообщает ведомство."В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении.ФАС в феврале 2021 года возбудила дело в отношении "Т2 Мобайл" после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи - рост затронул более 12 миллионов абонентов-физических лиц и составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат оператора.В сентябре антимонопольная служба сообщила, что завершила рассмотрение дела. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Тогда ведомство потребовало от оператора снизить тарифы. Оператор Tele2, в свою очередь, заявил, что открыт к диалогу с ФАС по требованию о снижении тарифов и намерен отстаивать свою позицию в рамках юридических процедур.После сообщения ФАС о наложении штрафа, в пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что оператор "выбирает форму правовой защиты" в связи с этим делом. "Мы выбираем форму правовой защиты, но в любом случае всегда исходим из интересов клиентов Tele2", - указали в компании.
https://ria.ru/20211027/apple-1756425538.html
https://ria.ru/20210922/yandeks-1751384261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), tele2 россия, россия
17:42 22.11.2021 (обновлено: 17:59 22.11.2021)
ФАС оштрафовала Tele2 из-за повышения тарифов
ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ оштрафовала российского оператора связи Tele2
на 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением в связи с повышением тарифов в январе, сообщает ведомство.
"В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825 500 рублей за злоупотребление доминирующим положением", - говорится в сообщении.
ФАС в феврале 2021 года возбудила дело в отношении "Т2 Мобайл" после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи - рост затронул более 12 миллионов абонентов-физических лиц и составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат оператора.
В сентябре антимонопольная служба сообщила, что завершила рассмотрение дела. ФАС установила, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Тогда ведомство потребовало от оператора снизить тарифы. Оператор Tele2, в свою очередь, заявил, что открыт к диалогу с ФАС по требованию о снижении тарифов и намерен отстаивать свою позицию в рамках юридических процедур.
После сообщения ФАС о наложении штрафа, в пресс-службе Tele2 РИА Новости сообщили, что оператор "выбирает форму правовой защиты" в связи с этим делом. "Мы выбираем форму правовой защиты, но в любом случае всегда исходим из интересов клиентов Tele2", - указали в компании.