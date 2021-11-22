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Десять школ построят в Калужской области до 2025 года

Десять школ построят в Калужской области до 2025 года - РИА Новости, 22.11.2021

Десять школ построят в Калужской области до 2025 года

Десять школ для почти 9 тысяч учеников планируют построить в Калужской области до 2025 года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.11.2021

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2021-11-22T12:34

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КАЛУГА, 22 ноя – РИА Новости. Десять школ для почти 9 тысяч учеников планируют построить в Калужской области до 2025 года, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании правительства области министр образования и науки региона Александр Аникеев доложил губернатору Владиславу Шапше об исполнении "дорожной карты" по реализации основных положений послания президента России Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 года, касающихся образовательной сферы."По информации Александра Аникеева, с 2021 по 2024 год в области планируется построить 10 школ с общим количеством мест 8851", - говорится в сообщении.Министр сообщил, что в настоящее время завершается строительство нового здания средней школы в Кондрово и школы в Медыни на 1000 мест каждая. Продолжается строительство школ в Малоярославце на 1101 место и в Калуге по улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка на 1300 мест. В 2023 году в микрорайоне Кубяка планируется построить еще одну школу на улице Байконуровской на 1125 мест. Начаты работы по строительству школ в селе Лопатино Тарусского района на 250 мест и в Обнинске на 1144 места. Плановый ввод этих объектов в эксплуатацию – конец 2022 года, информирует областное правительство. Кроме того, экспертизу прошел проект на строительство школы в Людиново на 1000 мест, идет подготовка документации и земельных участков для строительства двух школ в Калуге – на 1125 и 806 мест.Отметив амбициозность данных планов, Владислав Шапша подчеркнул, что наряду со строительством новых школ важной задачей является проведение капитальных ремонтов в уже существующих образовательных учреждениях, он поручил региональному минобрнауки контролировать данную работу.Губернатор также обратил особое внимание профильного ведомства на обеспечение доступности школ региона для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Хотелось бы, чтобы эта работа оставалась в центре вашего внимания и из года в год предпринимались шаги для того, чтобы создавались и ресурсные классы, и новые возможности для таких детей", - подчеркнул глава региона, обращаясь к министру региона.

https://ria.ru/20211119/organika-1759837450.html

https://ria.ru/20211119/kadry-1759833265.html

тарусский район

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общество, тарусский район, калужская область, людиново, владислав шапша, россия