https://ria.ru/20211122/shestakov-1760104995.html
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль - РИА Новости, 22.11.2021
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:11
2021-11-22T06:11
2021-11-22T06:12
владивосток
константин шестаков
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине.В соцсетях опубликовано видео, на котором Шестаков и еще трое мужчин толкают иномарку, которая забуксовала на подъеме на ледяной каше."Это машина местного жителя. На летней резине водитель не смогла подняться, а мэр был на объезде по пути в штаб", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Шестакова.В Приморье действует штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идет сильный дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша. С обеда ожидается усиление снега, гололед. Власти рекомендовали горожанам остаться дома, занятия второй смены в школах отменили.
https://ria.ru/20211122/vladivostok-1760099627.html
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владивосток, константин шестаков, общество
06:11 22.11.2021 (обновлено: 06:12 22.11.2021)
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
Мэр Владивостока Шестаков помог девушке вытолкать буксующий автомобиль на летней резине