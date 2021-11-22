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Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль - РИА Новости, 22.11.2021
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль
Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:11
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владивосток
константин шестаков
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине.В соцсетях опубликовано видео, на котором Шестаков и еще трое мужчин толкают иномарку, которая забуксовала на подъеме на ледяной каше."Это машина местного жителя. На летней резине водитель не смогла подняться, а мэр был на объезде по пути в штаб", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Шестакова.В Приморье действует штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идет сильный дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша. С обеда ожидается усиление снега, гололед. Власти рекомендовали горожанам остаться дома, занятия второй смены в школах отменили.
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владивосток, константин шестаков, общество
06:11 22.11.2021 (обновлено: 06:12 22.11.2021)
 
Мэр Владивостока помог девушке вытолкать буксующий автомобиль

Мэр Владивостока Шестаков помог девушке вытолкать буксующий автомобиль на летней резине

© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкМэр Владивостока Константин Шестаков
Мэр Владивостока Константин Шестаков - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Антон Балашов
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Мэр Владивостока Константин Шестаков в снежный циклон помог местной жительнице вытолкать автомобиль, который из-за гололеда не мог подняться в горку, и попросил водителей не выезжать на дороги на летней резине.
В соцсетях опубликовано видео, на котором Шестаков и еще трое мужчин толкают иномарку, которая забуксовала на подъеме на ледяной каше.
"Это машина местного жителя. На летней резине водитель не смогла подняться, а мэр был на объезде по пути в штаб", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Шестакова.
"Мы сейчас помогли девушке, которая не могла подняться в подъем на (улице) Нейбута. Посмотрели – резина летняя. В случае, если вы не "переобулись", примите решение остаться дома", - сказал мэр на видео в своем аккаунте в Instagram.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за снежного циклона. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идет сильный дождь со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша. С обеда ожидается усиление снега, гололед. Власти рекомендовали горожанам остаться дома, занятия второй смены в школах отменили.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
02:08
Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
 
ВладивостокКонстантин ШестаковОбщество
 
 
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