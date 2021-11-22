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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html
Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии
Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021
Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии
Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Белоруссии, и с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:21
2021-11-22T15:29
в мире
австрия
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
александер шалленберг
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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Белоруссии, и с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует."Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.По его словам, организованная Веной конференция посылает сильный международный сигнал поддержки демократической, независимой и процветающей Белоруссии.“Сегодняшняя конференция имеет своей целью искать выход из сложившегося политического тупика, в котором мы находимся, и механизмы для содержательного инклюзивного политического диалога. Мы все знаем, что в конечном итоге только диалог может открыть путь мирному переходу к мирной Белоруссии и свободным и честным выборам”, - заключил австрийский канцлер.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211111/makey-1758544324.html
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в мире, австрия, белоруссия, александр лукашенко, александер шалленберг
14:21 22.11.2021 (обновлено: 15:29 22.11.2021)
 
Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии

Канцлер Австрии Шалленберг выступил за развитие диалога с гражданским обществом Белоруссии

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр европейских и международных дел Австрии Александр Шалленберг во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Белоруссии, и с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.
Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует.
"Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.
По его словам, организованная Веной конференция посылает сильный международный сигнал поддержки демократической, независимой и процветающей Белоруссии.
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“Сегодняшняя конференция имеет своей целью искать выход из сложившегося политического тупика, в котором мы находимся, и механизмы для содержательного инклюзивного политического диалога. Мы все знаем, что в конечном итоге только диалог может открыть путь мирному переходу к мирной Белоруссии и свободным и честным выборам”, - заключил австрийский канцлер.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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