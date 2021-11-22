https://ria.ru/20211122/shallenberg-1760173319.html

Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии

Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 22.11.2021

Канцлер Австрии высказался о санкциях против Белоруссии

Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Белоруссии, и с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:21

2021-11-22T14:21

2021-11-22T15:29

в мире

австрия

белоруссия

протесты в белоруссии

александр лукашенко

александер шалленберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747213006_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_79486753feb2ce46cf3d48c445d457d8.jpg

ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации в Белоруссии, и с самого начала выступала за прямой диалог с гражданским обществом, заявил в понедельник канцлер республики Александер Шалленберг.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует."Австрия считает, что санкции не могут быть единственным языком, применимым к Белоруссии. С первых дней кризиса мы связывались с гражданским обществом, мы выступали за прямой диалог с гражданским обществом Белоруссии и организовывали в Австрии на нескольких уровнях встречи в формате круглого стола с членами оппозиции", - заявил Шалленберг на пресс-конференции.По его словам, организованная Веной конференция посылает сильный международный сигнал поддержки демократической, независимой и процветающей Белоруссии.“Сегодняшняя конференция имеет своей целью искать выход из сложившегося политического тупика, в котором мы находимся, и механизмы для содержательного инклюзивного политического диалога. Мы все знаем, что в конечном итоге только диалог может открыть путь мирному переходу к мирной Белоруссии и свободным и честным выборам”, - заключил австрийский канцлер.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211111/makey-1758544324.html

https://ria.ru/20211014/golosovanie-1754476858.html

австрия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австрия, белоруссия, александр лукашенко, александер шалленберг