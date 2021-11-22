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Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова - РИА Новости, 22.11.2021
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова
6 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА о текущем состоянии российско-американских отношений.
2021-11-22T17:03
2021-11-22T17:03
2021-11-22T17:03
анонсы
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова
6 декабря в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея РЯБКОВА о текущем состоянии российско-американских отношений.