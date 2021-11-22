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В ГИБДД назвали причину сбоя в работе сервиса по проверке штрафов
В ГИБДД назвали причину сбоя в работе сервиса по проверке штрафов - РИА Новости, 22.11.2021
В ГИБДД назвали причину сбоя в работе сервиса по проверке штрафов
Временно неработающий сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД объяснили в ведомстве техническими работами, сейчас он работает, в минуту на него... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:34
2021-11-22T19:34
2021-11-22T19:34
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Временно неработающий сервис по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД объяснили в ведомстве техническими работами, сейчас он работает, в минуту на него приходит более 2 тысяч запросов.Ранее сообщалось, что в работе сервиса по проверке штрафов за нарушение правил дорожного движения на сайте ГИБДД РФ произошел сбой: попытка проверить свои штрафы приводила к появлению ошибки."Технические специалисты проводили настройку оборудования, сейчас на сервис в минуту приходит более 2 тысяч запросов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД РФ.
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В ГИБДД назвали причину сбоя в работе сервиса по проверке штрафов
ГИБДД: сервис по проверке штрафов временно не работал из-за технических работ