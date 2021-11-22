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https://ria.ru/20211122/samsonov-1760104431.html
Приморского депутата, подозреваемого в растлении, проверят на полиграфе
Приморского депутата, подозреваемого в растлении, проверят на полиграфе - РИА Новости, 22.11.2021
Приморского депутата, подозреваемого в растлении, проверят на полиграфе
Следователь удовлетворил ходатайство о проверке приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, на полиграфе, парламентарий снял... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T05:44
2021-11-22T05:44
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Следователь удовлетворил ходатайство о проверке приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, на полиграфе, парламентарий снял ранее объявленную голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что 17 ноября ее подзащитный начал голодовку, так как считает, что его оклеветали. Он требовал проверки показаний на полиграфе. На прошлой неделе суд заключил депутата под стражу."Следователь удовлетворил ходатайство о полиграфе. Самсонов снял голодовку. Мы настаиваем, чтобы экспертизу провёл независимый эксперт, а не штатный сотрудник СК", - сказала Касилова.По ее словам, как ожидается, проверка на полиграфе может пройти не ранее, чем через 5 дней. "Нужно 5-7 дней для плавного выхода из голодовки", - отметила собеседница.Адвокат также уточнила, что в понедельник планируется подать жалобу на решение суда об аресте депутата.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
05:44 22.11.2021
 
Приморского депутата, подозреваемого в растлении, проверят на полиграфе

Приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в растлении, проверят на полиграфе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Следователь удовлетворил ходатайство о проверке приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка, на полиграфе, парламентарий снял ранее объявленную голодовку, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова.
По версии следствия, подозреваемый на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Касилова сообщала РИА Новости, что 17 ноября ее подзащитный начал голодовку, так как считает, что его оклеветали. Он требовал проверки показаний на полиграфе. На прошлой неделе суд заключил депутата под стражу.
"Следователь удовлетворил ходатайство о полиграфе. Самсонов снял голодовку. Мы настаиваем, чтобы экспертизу провёл независимый эксперт, а не штатный сотрудник СК", - сказала Касилова.
По ее словам, как ожидается, проверка на полиграфе может пройти не ранее, чем через 5 дней. "Нужно 5-7 дней для плавного выхода из голодовки", - отметила собеседница.
Адвокат также уточнила, что в понедельник планируется подать жалобу на решение суда об аресте депутата.
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 15:08
В Приморье перенесли избрание меры пресечения депутату Самсонову
 
ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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